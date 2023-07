La petrolera estatal venezolana, PDVSA, reinició el fin de semana una unidad clave en la producción de combustible, lo que podría aliviar la escasez de nafta en la región occidental del país, dijeron cinco fuentes cercanas a las operaciones. La refinería Amuay, con capacidad de procesar 645.000 barriles por día (bpd), tenía su unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC, por su sigla en inglés), fuera de servicio desde marzo mientras era sometida a reparaciones. "La catalítica de Amuay ahora está funcionando, procesando unos 70.000 bpd", dijo una de las fuentes. La FCC tiene capacidad de procesamiento de 108.000 bpd. Sin embargo, la refinería Cardón, vecina a Amuay, de 310.000 bpd de capacidad, no ha podido reiniciar su FCC, que está fuera de servicio desde principios de junio debido a fallas de equipos. Los trabajadores ahora están tratando de volver a poner en servicio un reformador de nafta en los próximos días en Cardón para aumentar la producción de combustibles de motor, dijeron las fuentes. Las fallas y el mantenimiento no planificado a menudo interrumpen las operaciones en la envejecida red de refinación de PDVSA, con capacidad de 1,3 millones de bpd, lo que genera escasez de combustible, especialmente de gasolina y diésel. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Amuay y Cardón forman parte del mayor complejo de refinación de PDVSA, el Centro Paraguaná, con capacidad de 955.000 bpd. El complejo refinador procesaba el lunes 237.000 bpd, un cuarto de su capacidad instalada, dijeron las fuentes. Reuters-NA NA