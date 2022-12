El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que designó a Manuel Vadell para el cargo de embajador en Brasil, que está vacante desde que los gobiernos de ambos países resolvieran en 2020 rebajar el nivel jerárquico de la relación diplomática bilateral.

Vadell, quien pocos años atrás fuera cónsul general de Venezuela en San Pablo, Brasil, se hará cargo de la representación venezolana en ese país una vez que asuma el presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero próximo, dijo Maduro.

"Me reuní con el licenciado Manuel Vicente Vadell, quien me trajo muy buenas noticias; he decidido designarlo como nuevo embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil a partir del 1 de enero del año 2023", anunció Maduro esta noche en Twitter.

El nombramiento se produjo en el contexto del deseo expresado tanto por Caracas como por el gobierno electo de Brasilia se reanudar la relación al máximo nivel a partir de la próxima asunción de Lula, según el diario oficialista Últimas Noticias.

MIRÁ TAMBIÉN Mercosur: Lula alentará el regreso de Venezuela y Uruguay ve bien un tratado del bloque con China

El diplomático designado por Lula para que sea su canciller, Mauro Vieira, hizo pública hace ocho días la intención del mandatario electo de recuperar el vínculo con Venezuela y volver a reconocer a Maduro como su legítimo presidente.

Además, Vieira dijo hoy en una entrevista con un diario brasileño que el gobierno de Lula alentará el regreso de Venezuela al Mercosur.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela quedaron reducidas al nivel de encargado de negocios en 2020, después de que se enfriaran cuando la administración del presidente Jair Bolsonaro desconoció el mandato que Maduro inició en enero de 2019, por entender que surgió de elecciones irregulares.

Asimismo, Venezuela fue suspendida como miembro pleno del Mercosur en diciembre de 2016, cuando aún no había completado todos los trámites formales para serlo. (Télam)