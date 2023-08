La Fiscalía de Venezuela anunció hoy que pedirá a España la detención del exalcalde metropolitano de Caracas y dirigente opositor Antonio Ledezma, acusado ahora de traición a la patria por declaraciones en las que supuestamente reconoce una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que solicitará formalmente a las autoridades de España, donde Ledezma vive exiliado, que tome medidas contra el dirigente "por traición a la patria, conspiración, incitación a delinquir y asociación a delinquir".

“Nos dirigimos hoy al país tras conocer graves declaraciones emitidas por Antonio Ledezma a medios de comunicación en el extranjero, en las cuales afirma que en Venezuela se está gestando una rebelión civil con apoyo de un levantamiento militar”, dijo Saab, según el diario caraqueño El Nacional.

Saab mostró supuestas pruebas que, según el chavismo, acreditarían que el dirigente opositor, "solapado en la cobardía", conspira para llevar a cabo un plan contra Maduro, según declaraciones recogidas por la televisión estatal y la agencia Sputnik.

"Aspiramos que las autoridades de España se pronuncien y respeten las leyes internacionales", expresó el fiscal, pese a que las instituciones españolas no dieron trámite a ninguno de los pedidos similares lanzadas en los últimos años desde Caracas contra algunas de las principales voces de la oposición.

De hecho, el propio Ledezma, en declaraciones a Europa Press, se declaró confiado en que "ningún gobierno democrático se preste para tramitar órdenes de extradición que son completamente arbitrarias".

En este sentido, reseñó que no es esta la primera vez en que recibe acusaciones de esta índole: "No me he callado y no me van a callar".

"No se cansan de hostigarme, de perseguirme", denunció y cuestionó las medidas adoptadas contra él en sus sucesivos cargos en Venezuela y también "ahora en el exilio".

Ledezma advirtió que "con miedo y paralizados de temores" no se va a poder "conquistar el porvenir" en el país sudamericano.

Las declaraciones del exalcalde que caracas cuestiona fueron al ciclo “Factores de poder”, que se emite por medios digitales, en el que Ledezma dijo que la precandidata presidencial María Corina Machado “encabeza una rebelión civil que tiene su asiento en la carta magna”.

“La única manera de poder llevar adelante la inscripción de la mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en práctica la desobediencia civil. Y se están hablando con militares; eso es normal. Eso no es conspiración”, señaló.

Machado está anotada para disputar la candidatura presidencial por la opositora Plataforma Unitaria, aunque la justicia venezolana la tiene proscripta.

Por su parte, el vicepresidente del gobernante PSUV, Diosdado Cabello, llamó “al pueblo a estar muy alerta” para responder “de manera rápida, eficiente ante estas amenazas” de Ledezma, y consideró que “no hay nada más violento en el ámbito político que decir ´voy a una rebelión militar´".

Para Cabello, son “irresponsables” las declaraciones de Ledezma, a quien acusó de vivir en España “con el dinero que le robó a los venezolanos”. (Télam)