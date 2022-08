El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, Juan Texeira, acusó a los Estados Unidos de haber puesto en "riesgo total" la seguridad operacional del avión que se encuentra retenido en la Argentina y denunció que las actuaciones contra la aeronave pusieron en riesgo la vida de toda la tripulación. Texeira relató que el Boeing 747 de la Empresa de Transporte de Aerocargo (Emtrasur), filial de la estatal venezolana Conviasa, previo a su retención, fue expuesto a situaciones límite, como la negación de combustible para la aeronave en la Argentina, lo cual, a su juicio, fue la primera de la violación a los acuerdos internacionales que rigen la materia. "A esa tripulación no le quedó más remedio que pedir un permiso a Uruguay para hacer un toque técnico y recargar combustible, el permiso se da y en pleno vuelo ya cuanto está ingresando a su espacio aéreo recibe por la frecuencia de radio controlado por Uruguay un mensaje donde se le indica que no puede ingresar", relató el portavoz. El vocero explicó que esas medidas emanadas pudieron haber generado una catástrofe, por el poco combustible con que contaba el avión. "Al avión no le quedó más remedio que regresarse (a la Argentina), salió con 22 mil litros de combustible, eso pareciera que es mucho, pero en realidad es muy poco para un avión 747, se regresa a la Argentina y aterrizó con 2000 litros menos de lo que dicta la norma internacional", explicó. Además, el jefe del instituto aeronáutico informó que, desde el organismo que dirige, "desde el primer momento en que ocurrió el secuestro del avión, se informó por escrito en dos oportunidades a la Organización de Aviación Civil Internacional". El vocero enfatizó que la retención ilegal se trata de "una persecución de parte de los Estados Unidos hacia Venezuela". "Ya todos conocemos eso, pero no nos vamos a doblegar, ni a bajar la moral, más temprano que tarde volverán nuestro avión y nuestros héroes (tripulación)", proclamó. Texeira indicó a través de la estatal Radio Nacional de Venezuela, que su país pudo contactar por videoconferencia con la tripulación y aseguró que los cinco iraníes y 14 venezolanos que la conforman "se encuentran bien y que más temprano que tarde estarán nuevamente" de vuelta. Hace unos días, el presidente venezolano Nicolás Maduro explicó que el avión, retenido hace más de dos meses, fue secuestrado "por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos". Int/AEB/Xinhua NA