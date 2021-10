Venezuela reabrió hoy a los peatones el puente internacional Simón Bolívar, que comunica con Colombia, por lo que después de un año y siete meses podría volver el paso por esta vía entre los dos países.

Caracas había anunciado a comienzos de mes que daría ese paso y ya había removido los contenedores que bloqueaban la vía.

El vocero del gobierno venezolano, Freddy Bernal, reseñó que el compromiso era reabrir el puente -el mayor puesto fronterizo- cuando un 70% de los ciudadanos estuviesen inmunizados contra la Covid-19.

Por parte de Venezuela "no hay obstáculos físicos, legales ni políticos; ahora la decisión de liberar los puentes corresponde al gobierno de Colombia", apuntó Bernal.

Por otro lado, el funcionario expresó que este proceso se debería haber debatido con las autoridades colombianas, pero después de una única reunión "desaparecieron" los representantes de Bogotá.

"Lamentablemente las autoridades colombianas desaparecieron; hicimos una reunión y no volvieron, no volvieron a responder el teléfono, ni la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ni Migración y nosotros no podíamos esperar eternamente a que a Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros", se quejó Bernal, según la agencia Europa Press.

Ahora, este paso fronterizo permanecerá abierto desde las 6 hasta las 20.

Hasta ahora, el movimiento de personas en este punto solo se llevaba a cabo a través del corredor humanitario reservado a estudiantes y enfermos.

"Vamos a constituir una comisión accidental de manera informal con los parlamentarios de Venezuela, no nos puede prohibir el presidente de la República dialogar para encontrar solución a los problemas de la zona de frontera; no vamos a quitarle la competencia en manejo de relaciones exteriores", advirtió, por su parte, el senador colombiano Antonio Sanguino.

Venezuela buscó vacunar en las ciudades limítrofes Ureña y San Antonio del Táchira a toda la población, mientras Colombia decidió reforzar la vigilancia policial y militar en los puestos limítrofes para “tener una frontera con Venezuela segura, regulada y biosegura”.

Bogotá llegó a desplegar 14.000 efectivos de la Policía y el Ejército solo en el puente Simón Bolívar.

La frontera había sido cerrada por Venezuela en febrero de 2019, tras el frustrado intento del entonces reciente “gobierno paralelo” encabezado por el opositor Juan Guaidó de ingresar toneladas de medicamentos y productos de limpieza en concepto de ayuda humanitaria.

Desde entonces, la zona limítrofe fue escenario de incidentes relacionados con una presencia creciente de grupos armados irregulares. (Télam)