La comunidad de uruguayos residentes en Cuba rechazó hoy, en un comunicado distribuido en La Habana, las que llamó expresiones injerencistas respecto de la isla de parte del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en una cumbre regional acerca de que allí no hay democracia y no se respetan los derechos humanos.

"Las groseras y falsas acusaciones allí expuestas por él nos avergüenzan", subrayó la nota de los residentes uruguayos en Cuba.

Las declaraciones de Lacalle Pou encontraron durante el encuentro una dura respuesta de parte del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en uno de los fuertes choques ocurridos ayer en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México.

Díaz-Canel le adjudicó al uruguayo un "desconocimiento de la realidad" y le recomendó que escuchara a su pueblo, luego del resultado del referendo organizado por la oposición para eliminar algunos artículos de una ley ómnibus en el ámbito socioeconómico.

"En determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, desde el poder se usa el aparato represor para callar protestas y encarcelar opositores, no se respetan los derechos humanos (...), debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", dijo Lacalle Pou en su turno de hablar ante el pleno.

El mandatario de Uruguay aclaró además que su presencia en la cumbre no significaba que fuera "complaciente" con algunos gobiernos, y defendió la membresía de los países latinoamericanos en la Organización de Estados Americanos (OEA), la entidad regional con sede en Washington que sancionó a Cuba a inicios de la década de los años 60.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista sentenció que "la mención a Cuba que hizo el presidente Lacalle Pou denota su desconocimiento de la realidad".

Díaz-Canel aconsejó a su par uruguayo que escuchara a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la Ley Urgente que Lacalle Pou "impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal", informó hoy el diario Gramma.

"En realidad, el suyo ha sido -agregó- un paquete o un paquetazo neoliberal".

"Con el neoliberalismo lo que se ha multiplicado es la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, crisis financieras más frecuentes, pobreza, desigualdad..., y un abismo entre el norte opulento y el sur desposeído", agregó el presidente cubano.

Sobre la OEA, Díaz-Canel reiteró sus denuncias de que siempre fue una organización al servicio de Estados Unidos, que apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, las intervenciones militares en América Latina y el Caribe, los golpes de Estado, las dictaduras militares (incluso en su país, dijo mirando a Lacalle Pou) que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América.

"La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y su país", recordó Díaz-Canel. (Télam)