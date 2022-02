El ministro de Salud Pública uruguayo, Daniel Salinas, anunció hoy la eliminación del pase sanitario para eventos al aire libre y la disposición del aforo al 100% para las actividades en espacios cerrados cuyos asistentes tengan vacunación completa.

La cartera sanitaria "recomienda permitir el desarrollo al aire libre de todo tipo de actividad, con aforo 100% y sin control de vacunas (anti Covid-19)", anunció Salinas este mediodía en conferencia de prensa.

El funcionario agregó que estos cambios entrarán en vigencia en 24 ó 48 horas y serán publicados en una nueva ordenanza oficial, recogió la agencia de noticias Sputnik.

Asimismo, añadió que "no va a haber una duración o tiempo máximo" de los eventos.

Por otra parte, el ministro de Salud anunció que quienes se contagien de Covid con tres dosis de la vacuna tendrán que aislarse durante cinco días, y no siete como hasta ahora, puntualizó el diario El Observador en su página web.

Salinas también anunció que "no se va a pedir cuarentena o aislamiento" a niños y adolescentes "si están con vacunación completa" y presentan cuadros de Covid-19 positivo.

"No se van a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron Covid-19 en los últimos 60 días, y tampoco si tienen dos o tres vacunas según el esquema para su edad y estado de comorbilidad" en caso de brote en un curso, aclaró el Ministro.

No obstante, aquellos alumnos que cuenten con una dosis, no estén vacunados o hayan pasado los 60 días de infección "podrán reintegrarse al día octavo de la última exposición, y no requiere de test".

En el caso de los terciarios, no se pedirá cuarentena en ningún caso, aunque sí monitoreo de síntomas y consulta inmediata en caso de presentar síntomas.

Docentes y auxiliares educativos sólo harán cuarentena si tienen una sola dosis o no están vacunados. (Télam)