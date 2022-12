El Senado de Uruguay remitió hoy al Poder Ejecutivo una moción que pide establecer una indemnización moral, social y económica a las víctimas civiles, policiales y militares y a sus familiares de hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, una iniciativa que apunta a quienes sufrieron ataques de las organizaciones guerrilleras.

La iniciativa fue elaborada por el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech, quien remarcó que “Hispanoamérica fue en esa época del 60 y 70 el campo de batalla de intereses ajenos” y advirtió que “aunque pocas veces se dice, es una verdad de a puño que en aquellos años la Guerra Fría y los intereses de la Unión Soviética y de los Estados Unidos llevaron a una confrontación en el seno de las patrias americanas de las que quedan heridas que no han sanado”.

Domench lamentó que “durante 50 años el país ha ignorado el sacrificio inocente de estas personas, quizás porque no le han servido de bandera a ningún partido político, quizás porque no hay militantes de partidos políticos entre ellos, pero no puede perpetuarse una injusticia como esa”.

El legislador oficialista pidió “no entrar en la polémica de si algunas violaciones de los derechos humanos son más graves que otras”, porque “lo importante es que se violaron derechos humanos y que ello debe ser reparado”.

MIRÁ TAMBIÉN Sudáfrica: la propuesta de destituir al presidente Ramaphosa no logró mayoría en el parlamento

Desde la bancada del opositor Frente Amplio (FA), Lilian Kechichian afirmó que el bloque compartía “absolutamente la reparación a víctimas inocentes de un momento del Uruguay al que obviamente nadie quiere volver”, pero juzgó que “el ámbito principal para tratar el tema es en el Parlamento”, por lo que rechazó que la decisión quede en el Ejecutivo.

“Nosotros estamos convencidos de que ha habido víctimas inocentes, que hay que repararlas, pero para restañar las heridas del pasado, para cerrar esa dolorosa etapa, creemos que sigue faltando verdad, justicia, compromiso mucho más fuerte con el ‘nunca más’. Sigue faltando el destino de los detenidos-desaparecidos y el reconocimiento a las víctimas inocentes”, afirmó la legisladora, según el portal Montevideo.

Para Kechichian, Domenech “ha sido muy medido y ha dicho que cuando habla de grupos armados ideológicos no quiso mencionar a nadie, pero hoy en su exposición de motivos sí, y acá somos todos grandes y sabemos a qué se está refiriendo y tenemos una diferencia grande porque quienes vivimos esa época sabemos que hubo grupos armados, violentos, de ultraderecha y que también generaron víctimas”.

Finalmente, el pedido fue aprobado por 17 votos sobre 25 y remitido al Ejecutivo. (Télam)