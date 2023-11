El secretario de la Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, anunció hoy su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2024 en nombre del sector del Partido Nacional fundado por el mandatario Luis Lacalle Pou, para las elecciones presidenciales de 2024, mientras cuatro dirigentes del Frente Amplio (FA) opositor oficializaron sus postulaciones.

Delgado, referente de la línea interna Aire Fresco, confirmó su intención de postularse a presidente, para lo cual renunciará a su cargo en el gobierno, y señaló que el próximo lunes empezará un proceso de transición en la Secretaría para facilitar la tarea de su sucesor.

"Quiero ser el candidato del Partido Nacional, de la coalición de gobierno y quiero ser el próximo presidente de la República", dijo esta tarde en un acto con la militancia.

Si bien destacó los "muchos logros" del gobierno, aseguró que lo que más lo marcó fueron las crisis, como la pandemia de coronavirus, la sequía y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, según el diario El País.

De acuerdo con Delgado, el gobierno recibió "un país averiado" por parte del FA (que gobernó los tres períodos anteriores, entre 2005 y 2020) y debió volver a hacerlo a andar. "Lo que no hicieron fue porque no quisieron, no porque no pudieron", subrayó.

"La dirigencia del Frente Amplió es la manija de la catástrofe" y "en eso ha sido consecuente", expresó Delgado.

Después de destacar a los sectores y nacionalistas que lo apoyan, así como a los que competirán contra él en la interna, subrayó el valor de la unidad.

Delgado es el principal referente activo del partido -junto con el ministro Martín Lema- desde que Lacalle Pou se transformó en presidente el 1 de marzo de 2020.

A la vez, Delgado es el tercer precandidato confirmado por el Partido Nacional, y competirá con la economista Laura Raffo y el senador Jorge Gandini.

En la última encuesta de Equipos Consultores, Delgado lideraba la interna del Partido Nacional, con 28%, seguido por Raffo, con 14%, según el diario El Observador.

La evolución desde abril de este año muestra que la intención de voto hacia Delgado presenta una tendencia creciente.

En tanto, en el plenario nacional del FA se presentó a Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Andrés Lima como precandidatos a la Presidencia.

Aunque hubo oscilaciones, en los últimos meses el intendente de Canelones, Orsi, mantuvo la mayor intención de voto dentro de la interna del FA, de acuerdo a las encuestas de opinión pública.

Orsi tiene como principales aliados al Movimiento de Participación Popular y la Vertiente Artiguista.

En segundo lugar, de acuerdo a las encuestas, está Cosse, la intendenta de Montevideo, que ayer hizo un acto para lanzar su campaña. En su caso, los sectores con más peso son el Partido Comunista y el Partido Socialista.

Luego está el exministro y actual senador Bergara, que cuenta con el apoyo de Convocatoria Seregnista Progresistas, espacio que nuclea a agrupaciones moderadas como Asamblea Uruguay y Fuerza Renovadora, quien lanzó su campaña en agosto.

En cuarto y último lugar figura Lima. Aunque fue el primero en anunciar su campaña, su espacio apunta a sumar apoyos de agrupaciones locales en los 19 departamentos. (Télam)