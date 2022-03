El expresidente de Colombia Álvaro Uribe asumió hoy la responsabilidad por los pobres resultados del gobernante Cambio Democrático (CD) en las elecciones legislativas del domingo, que redujo considerablemente el número de bancas en el Congreso y que, un día después se quedó sin candidato a la Casa de Nariño, por la renuncia del exministro Oscar Zuluaga.

"Nos disminuimos en muchas curules; el principal responsable de esa disminución soy yo, por la afectación a mi reputación”, señaló Uribe en una suerte de cumbre del partido que lidera, con legisladores actuales y electos.

Uribe, que enfrenta procesos judiciales por la presunta manipulación de testigos en un proceso que lo tuvo en prisión domiciliaria durante varias semanas en 2020, ganó una banca de senador en 2018 pero renunció dos años después para atender las acusaciones en su contra.

"No es un día de fiesta, no estamos en bonanza; hubo días que no pude (participar en la campaña) por las audiencias judiciales", se excusó el exmandatario.

En los comicios del domingo, el CD bajó de 51 a 30 bancas en las dos cámaras del Congreso (de 19 a 14 en el Senado y de 32 a 16 en la Cámara de Representantes), y Zuluaga renunció ayer a su postulación para respaldar a Federico Gutierrez, candidato de Equipo por Colombia, que agrupa a las fuerzas de derecha y centroderecha.

Uribe, en cambio, avisó que no hará público su apoyo a Gutiérrez para la primera vuelta presidencial, del 29 de mayo, para que no cargue con un “estigma”.

"Cualquier candidato al que yo me le acerque ahí mismo le dicen uribista y le ponen un estigma. Cuando las familias están pobres, tienden a ser más unidas. En lo que a mí refiere, voy a procurar aplicar un principio de una señora santandereana: mucho hace el que no hace estorbo”, sostuvo.

Dijo el exmandatario que “fueron 45 días en la calle gratos” para él, “mirando a los compatriotas a los ojos, cara a cara”, reportaron la agencia AFP y el sitio del diario El Espectador.

Finalmente, Uribe advirtió sobre la chance de triunfo del candidato presidencial del Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro, a quien consideró “un problema muy grave”.

“En su vida, siempre con odio, ha hablado de expropiaciones. Ahora lo matiza diciendo democratización, la misma democratización de (Nicolás) Maduro en Venezuela", remarcó. (Télam)