La senadora boliviana Andrea Barrientos debió renunciar a la jefatura del bloque de Comunidad Ciudadana (CC), la alianza que encabeza el expresidente Carlos Mesa, por haber expresado en una sesión que tenía más coincidencias con el gobernante MAS que con el opositor Creemos, la fuerza opositora más radicalizada, liderada por Luis Fernando Camacho.

“Yo le he dicho a usted presidente (del Senado, Andrónico Rodríguez) mil veces: nosotros tenemos más coincidencias con ustedes del MAS que con Creemos. Que no nos digan a nosotros que representamos a la vieja élite política, cuando ninguno de estos senadores y “Mientras más unidos trabajemos el país va a tener mejores resultados. Espero que le vaya súperbien al presidente Luis Arce. Y que le vaya muy bien a los ministros. Me cae muy bien (el titular de Justicia) Iván Lima”, agregó.

Esas expresiones generaron rechazo en las redes sociales y, aunque consideró que sus palabras fueron sacadas de contexto, Barrientos renunció hoy a la titularidad de la bancada, reportó el sitio del diario Página Siete.

La senadora remarcó que su “lucha contra el MAS y su autoritarismo es firme”, aún cuando reivindicó sus “coincidencias con el MAS en materia de inclusión”.

En un comunicado, CC confirmó la dimisión de la legisladora y dejó en claro que sus conceptos fueron “a título personal y no inmiscuyen a la organización”.

“La senadora Barrientos en toda su trayectoria política ha dado muestra irrefutable de su comportamiento democrático y adhesión a los principios de Comunidad Ciudadana. En una actitud que hace honor a su ejemplar comportamiento ético, ha presentado su renuncia a la jefatura de bancada del Senado”, detalla el pronunciamiento. (Télam)