La ministra de Trabajo de Perú, Betssy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, a la que acusó de diversos delitos relacionados con el presunto objetivo de destituir al presidente de la república, Pedro Castillo, informó hoy la prensa local.

Alva quedó en entredicho después de que un semanario revelara el viernes pasado que se reunió de manera reservada con legisladores opositores a fin de diseñar una estrategia legal para provocar la caída de Castillo.

Chávez subrayó en su denuncia “el propósito de los asistentes a la reunión de crear nuevas causales para vacar, suspender o destituir constitucionalmente al presidente mediante la modificación de la carta magna para someterla a su propósito golpista, dándole a esta una apariencia de legalidad”, según el diario limeño La República.

Asimismo, sostuvo que Alva habría cometido el delito de organización criminal por coordinar y delegar tareas a los asistentes al encuentro, con el fin de derrocar un gobierno elegido democráticamente.

MIRÁ TAMBIÉN Boric ya eligió residencia: a 30 minutos de La Moneda y en un barrio republicano

Afirmó además que la presidenta del Congreso “ha venido participando activamente en hechos denunciados que constituyen actos conspirativos para derrocar al gobierno”, por lo que le imputó también el delito de “conspiración para una rebelión, sedición o motín”.

Chávez es ministra de Trabajo desde el 6 de octubre pasado, cuando Castillo cambió su equipo por primera vez, y permaneció en él tras las dos modificaciones del gabinete en una semana que el mandatario dispuso a comienzos de este mes.

Click to enlarge A fallback.

Paralelamente, Chávez es miembro del Congreso unicameral, al que llegó el año pasado electa por el partido gobernante Perú Libre (PL), aunque el mes pasado dejó la bancada de esa fuerza y se sumó al flamante bloque Perú Democrático, aliado del oficialismo.

Alva pertenece al partido Acción Popular (AP), de centro, pero tiene relación fluida con los legisladores de centroderecha y derecha más drásticamente opuestos a Castillo.

MIRÁ TAMBIÉN Italia: Declaran inconstitucional que se plebiscite la eutanasia

En diciembre pasado fue acusada -incluso por legisladores españoles- de haber pedido al parlamento de España un pronunciamiento contra Castillo, durante un viaje que realizó a ese país, lo cual fue negado por ella.

Ayer, la bancada de PL anunció que se aprestaba a presentar una moción de censura a Alva “por conspiración y por fomentar sistemáticamente la vacancia” del Ejecutivo, informó el jefe del grupo, Waldemar Cerrón.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Hernán Condori, relativizó ante la Comisión de Salud del Congreso los cuestionamientos que se le hicieron por supuestamente haber promocionado la comercialización de un producto no aprobado científicamente y negó que haya sido citado por el Colegio Médico del Perú (CMP) por presunto ejercicio ilegal de dos especialidades profesionales.

Condori ingresó al gabinete el martes pasado, tras la última reestructuración, y desde entonces es señalado por estar procesado por corrupción, ejercer como ginecólogo y obstetra siendo solamente médico clínico y haber publicitado la venta de “agua arracimada”, un producto cuyos supuestos beneficios orgánicos no están probados científicamente.

“Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente; simplemente, como una cuestión, me lo presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué”, dijo el ministro a los miembros de la Comisión de Salud del parlamento.

Aseguró que el video en el que aparece recomendando su consumo “ha sido un tema muy familiar” que se filtró y “ha salido al aire”, según la radio RPP.

Por otra parte, “soy un médico general, nunca he dicho que soy un ginecólogo; mi esposa es obstetra, en ningún momento mi sello dice ginecólogo”, afirmó, en relación con las fotografías que se viralizaron, en la que se lo ve vestido de médico junto a un cartel en el que su consultorio ofrece servicios de ginecología y obstetricia.

El decano del CMP, Raúl Urquizo, dijo la semana pasada que la entidad convocaría al funcionario para que explicara su presunto ejercicio como ginecólogo y obstetra, y que pediría su renuncia, aunque Condori aseguró hoy que aún no fue citado.

Por lo demás, la fiscalía anticorrupción investiga si Condori contrató personal sanitario de manera irregular cuando fue director de la Red de Salud de Chanchamayo -una de las nueve provincias del departamento Junín- entre 2011 y 2014, y si cometió delitos tales como cobro indebido y negociación incompatible cuando volvió a ocupar el mismo cargo en 2019. (Télam)