La jueza guatemalteca Erika Aifán, que estaba al mando de la investigación de varios casos de presunta corrupción, anunció hoy su salida del cargo y su mudanza a Estados Unidos para preservar su vida, por las amenazas "políticas y criminales" que dijo haber recibido.

"Sí, he decidido exiliarme, no veo otra opción para garantizar mi integridad física; la protección que debieran haberme dado el Estado de Guatemala y las autoridades del organismo judicial me toca buscarla en otro país", afirmó Aifán al portal de noticias guatemalteco ElFaro, citado por la agencia Europa Press.

La ahora exjueza publicó en sus redes sociales un video en que confirma su renuncia como titular del Tribunal de Mayor Riesgo D.

"Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos; el futuro de nuestra gente puede ser mejor", afirmó Aifán en la red Twitter.

Aifán -ganadora del premio internacional "Mujeres de Coraje" 2021, que Estados Unidos otorga para reconocer liderazgos femeninos- llevaba un caso que salpicaba al propio presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien presuntamente recibió sobornos de empresas constructoras.

Entre los casos que atendía la magistrada aparece una por supuestos arreglos para designar jueces en el Poder Judicial, destapado en 2020 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), orquestado por el influyente empresario Gustavo Alejos, involucrado en varios casos de corrupción.

La renuncia ocurrió un mes después de la captura de cinco exfiscales de la FECI y de una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas (2007-19), acusados de abuso de autoridad, reportó la agencia AFP. (Télam)