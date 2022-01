Una quincena de parlamentarios chilenos se aisló de manera preventiva tras ser contacto estrecho de la diputada del Partido Socialista (PS) Jenny Álvarez, quien no está inmunizada contra el coronavirus y despertó críticas por su postura antivacunas.

"Junto con desearle una pronta recuperación, como Partido Socialista no compartimos la decisión personal de la diputada Jenny Álvarez de no completar su esquema de vacunación", indicó ese espacio en una breve declaración.

Toda la bancada del PS recibió la indicación de aislarse, un día después de que la legisladora notificara a la Cámara de Diputados su diagnóstico positivo, informó el diario chileno La Tercera.

“Si bien en nuestro país la vacunación es voluntaria, existe una responsabilidad personal, que en el caso de las autoridades es, por cierto, mayor”, añadió el PS en su nota.

El texto también hace un “llamado a todas y todos a completar el esquema de vacunación contra el coronavirus, pues ha quedado demostrado que es la principal defensa para enfrentar el incremento de contagios y sus lamentables consecuencias”.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Diego Paulsen, explicó que, pese a no estar vacunada, no se le ha podido impedir el ingreso al hemiciclo porque su mandato constitucional de ir a votar está por encima de las normas sanitarias.

"Si fuera por mí, yo no permitiría que ningún parlamentario no vacunado estuviera en la sala, pero no estamos en dictadura y la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar aquí", indicó Paulsen.

Álvarez tendrá que estar siete días en cuarentena, mientras que sus compañeros de bancada con los que compartió un almuerzo la semana pasada se realizarán hoy un PCR para determinar si están contagiados o si pueden finalizar su aislamiento preventivo.

A diferencia de los parlamentarios que pueden asistir al Congreso, a los funcionarios sí se les exige haber completado su esquema de vacunación para trabajar presencial.

El contagio de la socialista se suma al de un parlamentario de la ultraconservadora UDI, que fue confirmado este fin de semana y que obligó a otros cuatro parlamentarios de ese partido a hacer cuarentena preventiva.

La pandemia se encuentra en plena expansión en Chile, que hoy reportó 7.533 nuevos positivos, lo que supone un aumento del 324 % con respecto a hace dos semanas, pero gracias a la alta tasa de vacunación la presión hospitalaria se mantiene baja.

