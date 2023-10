Una adolescente iraní se encuentra en estado crítico en un hospital, dijeron el miércoles dos destacados activistas de derechos humanos, después de caer en coma tras lo que dijeron fue un enfrentamiento con agentes en el metro de Teherán por violar la ley del hijab. El caso de Armita Geravand es muy delicado y genera preocupaciones de que la joven de 16 años pueda correr la misma suerte que Mahsa Amini, una mujer de 22 años cuya muerte en coma el año pasado bajo custodia de la policía moral provocó meses de protestas en todo el país. Si bien las autoridades han negado las afirmaciones de los grupos de derechos humanos de que Geravand entró en coma el domingo después de un enfrentamiento con agentes que hacían cumplir el código de vestimenta islámico, el grupo de derechos humanos iraní-kurdo Hengaw publicó su fotografía inconsciente en un hospital de Teherán donde fue llevada después del incidente. No hubo respuesta inmediata del Ministerio del Interior de Irán a una solicitud de comentarios sobre el incidente. "Estamos siguiendo de cerca su caso. Está en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital y su estado es crítico... sus familiares dijeron que hay una gran presencia de civiles en el hospital", dijo uno de los activistas en Irán. El segundo activista dijo que las fuerzas de seguridad habían prohibido a los padres de Geravand publicar su foto en las redes sociales o hablar con grupos de derechos humanos. Los activistas hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto. Imágenes de CCTV, compartidas en IRNA, mostraron a Geravand sin el hiyab obligatorio acompañado por dos amigas caminando hacia el tren desde el andén del metro. Al entrar a la cabina, se ve a una de las niñas inmediatamente retrocediendo y alcanzando el suelo, antes de que los pasajeros arrastraran a otra niña inconsciente fuera de la cabina. El jefe de la Compañía Operadora del Metro de Teherán, Masoud Dorosti, dijo a IRNA que las imágenes de las cámaras de seguridad no mostraban signos de conflicto verbal o físico entre los pasajeros o los empleados de la compañía. Una periodista iraní fue arrestada brevemente el lunes cuando fue al hospital para preguntar sobre la situación de Geravand, informaron los medios iraníes. "Las instituciones de seguridad iraníes han dicho que su condición fue causada por la baja presión, un escenario que se repite a menudo por parte de tales instituciones", dijo en las redes sociales el grupo de derechos humanos Dadban, con sede en Irán. En un vídeo publicado en la agencia estatal de noticias IRNA, sus padres dijeron que su hija había sufrido una bajada de presión arterial, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza dentro de la cabina del metro. "Creo que a mi hija le bajó la presión, no estoy muy segura, creo que han dicho que le bajó la presión", dijo su madre. Pero añadió que no tenía sentido crear controversia. Grupos de derechos humanos en las redes sociales han pedido a las autoridades que publiquen las imágenes del interior de la cabaña, alegando que la declaración de sus padres se hizo bajo coacción. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo en la plataforma de redes sociales X: "Una vez más una joven en #Irán está luchando por su vida. Sólo porque mostró su cabello en el metro. Es insoportable. Los padres de #ArmitaGarawand no pertenecen a "Frente a las cámaras, pero tienen derecho a estar junto a la cama de su hija". Reuters/NA NA