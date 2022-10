Los ciudadanos brasileños concurrirán este domingo a las casillasde votación para definir a su próximo presidente en el marco del balotaje entre los candidatos Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva. A continuación, un repaso a las claves de una elección histórica para Brasil. - ¿Qué se elige? - Presidente y vicepresidente. En la primera vuelta, resultaron electos 14 gobernadores sobre un total de 26 estados. Este domingo se definirá en balotaje el futuro de los otros 12 estados: Alagoas, Amazonas, Bahía, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, San Pablo y Sergipe. - ¿Cuántos votan? - Mas de 156 millones de brasileños están habilitados paravotar este domingo. El voto es obligatorio los ciudadanosalfabetizados mayores de edad y con plenas capacidades legales. Entanto, el sufragio es opcional para quienes tengan más de 70 añoso entre 16 y 18. - ¿Cuándo asume el presidente electo? - La asunción del presidente de Brasil está prevista para el 1de enero. - ¿Cómo se vota en Brasil? - Para acceder a la urna, los electores deben presentar un documento con foto para comprobar su identidad. El elector debe colocar el número de su candidato en la urna electrónica y verificar su nombre y fotografía para confirmar su voto. Lula es el número 13, y Bolsonaro, el 22. Está prohibido el uso de celular en la casilla de votación. - ¿Cómo es la veda? - No hay restricciones a la venta de bebidas alcohólicas, pero algunos de los Estados adoptan regulaciones. Tampoco hay prohibiciones para que los candidatos hagan campaña hasta el último día. - ¿Cuál es el horario? - Las urnas permanecen abiertas por 9 horas, entre las 8.00 y las 17.00. MG/GAM NA