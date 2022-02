Un tribunal de Moscú ordenó hoy el encarcelamiento del hermano del opositor Alexey Navalny, en un caso que fue calificado de persecución política por los detractores del Kremlin.

La justicia emitió esta decisión contra Oleg Navalny, en su ausencia, ya que se encuentra en paradero desconocido, informó la agencia de noticias AFP.

Oleg fue condenado en 2021 a un año de cárcel en libertad condicional por violar las normas sanitarias en vigor durante la pandemia y convocar una manifestación en defensa de su hermano.

Hoy, la justicia transformó la sentencia en condena con cumplimiento de la pena en prisión, después de que Oleg no se presentara a un control durante su libertad condicional, indicó su abogado Nikos Paraskevov en Twitter.

Medios rusos señalan que viajó a Chipre en septiembre y no existe constancia de que haya regresado a Rusia.

Por su parte, Alexey, lleva más de un año encarcelado cumpliendo una sentencia de dos años y medio de cárcel por un asunto de fraude.

El opositor fue detenido en enero de 2021 a su llegada a Moscú, tras meses de convalecencia en Alemania después de haber sido envenenado, un hecho del que el opositor responsabiliza a Putin.

Esta semana comenzó a ser juzgado por nuevos casos que podrían suponerle una condena de otros diez años de cárcel.

Navalny, sus allegados y su movimiento fueron cercados en los últimos meses por las autoridades rusas, que los prohibieron o los pusieron en una lista negra y lanzaron procesos judiciales contra sus dirigentes.

El opositor fue envenenado en Siberia a mediados de 2020 y pasó varios meses recuperándose en Alemania.

Responsabiliza al presidente ruso, Vladimir Putin, por la intoxicación que todavía no fue investigada en su país, ya que las autoridades afirman que no hay pruebas y que Alemania no ha compartido los análisis médicos.

A su retorno a Rusia, el opositor fue detenido en enero de 2021, juzgado y condenado por una causa por "fraude" que databa de 2014. Esta condena generó una ola de críticas y de sanciones de los países occidentales contra Moscú.

Navalny fue incluido en una lista oficial de "terroristas y extremistas", en el marco de una campaña de represión hacia voces disidentes que también afectó a sus principales colaboradores, que están exiliados. (Télam)