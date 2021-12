El partido opositor Renovación Popular comenzó a elaborar un nuevo proyecto para impulsar en el Congreso la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, después de que a principios de este mes fracasara una iniciativa similar por falta de votos suficientes, reveló hoy el líder de esa fuerza política, Rafael López Aliaga.

El dirigente explicó que en “tres o cuatro semanas” la moción estará lista para ser presentada al parlamento, dado que su bloque quiere redondear un texto “bien estructurado” y capaz de conseguir esta vez el respaldo de la mayoría de los legisladores.

“En tres o cuatro semanas, porque no hay apuro, realmente; queremos tener algo bien estructurado, que tenga todos los elementos que no se pudieron investigar en la moción inicial, que no tuvo apoyo”, dijo López Aliaga al Canal N de televisión, según el diario limeño El Comercio.

“La bancada quiere hacerlo muy bien sustentado para llegar (a la vacancia); elementos hay, pero hay que ordenarlos jurídicamente, bien hecho, no algo que sale en un día”, agregó.

El líder de la fuerza conservadora justificó la nueva iniciativa en que “a nivel de gobierno, todos los días hay un destape, un escándalo”.

“Qué inversión quieren para 2022 en un país que todos los días tiene escándalos al nivel del presidente de la república y un presidente de la república que no deja entrar a la fiscalía; él no puede obstruir a la justicia”, sostuvo López Aliaga.

Castillo es investigado por el Congreso y por el Poder Judicial por casos de supuesta corrupción o tráfico de influencias que la prensa reveló en los últimos meses.

Uno de ellos se relaciona con supuestas presiones a altos mandos militares para favorecer el ascenso de oficiales de buena relación con el mandatario, hecho por el que Castillo deberá declarar ante la fiscalía el martes próximo.

Otro está vinculado con reuniones que el mandatario supuestamente celebró con empresarios, ejecutivos de empresas y lobbistas en una vivienda privada, sin que fueran registradas en su agenda de actividades oficiales.

Por otra parte, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción allanaron el lunes el Palacio de Gobierno y la sede de la petrolera estatal Petroperú en relación con una licitación para la compra de biodiésel por 74 millones de dólares, que ganó un proveedor que días antes se había reunido con el mandatario.

Tras ese acto, el Ministerio Público dejó constancia en un acta de que sus funcionarios solo pudieron ingresar al Palacio de Gobierno una hora después de haberse presentado, pues fueron demorados por personal de la sede del Ejecutivo.

Al día siguiente, Castillo rechazó “de manera enfática haber participado en actos irregulares” y pidió que la Justicia levante su “secreto bancario, tributario y de comunicaciones” y que se excluya del caso al fiscal que dirigió el allanamiento.

El 7 de este mes, una moción de vacancia (juicio político) contra Castillo no alcanzó los votos suficientes para ser admitida por el pleno del parlamento.

Se invocó entonces la causa constitucional de “incapacidad moral permanente”, la misma que se esgrimió para destituir a los presidentes Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Pedro Vizcarra en 2020, en ambos casos en el segundo de los dos juicios políticos que se les formaron.

La “incapacidad moral permanente” como causa de destitución es objeto de debate entre políticos, juristas y politólogos en Perú, donde muchos expertos la rechazan debido a lo abstracto y subjetivo de su determinación. (Télam)