La Cámara de Diputados de Paraguay eligió hoy a un legislador del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como nuevo jefe del cuerpo, en lo que constituyó otra muestra de la división del gobernante Partido Colorado y un golpe para el sector que responde al expresidente Horacio Cartes, acusado en el recinto de “mafioso, narcotraficante y contrabandista de cigarrillos”.

Hasta hoy, Diputados estaba encabezado por el cartista Pedro Alliana –presidente, además, del Partido Colorado-, pero una alianza del sector oficialista encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez y las bancadas opositoras encumbraron en la jefatura de la Cámara al liberal Carlos María López.

La sesión tuvo algo de escandalosa, porque el sector de Cartes intentó dar marcha atrás con la convocatoria cuando notó que no tenía los números para elegir a Alliana, lo que generó gritos y acusaciones cruzadas.

Cuando las demás bancadas consiguieron quórum, modificaron el reglamento interno y eligieron a López con 48 votos y 2 abstenciones. Hubo 30 ausentes. La vicepresidencia primera quedó para el oficialista Ángel Paniagua y la segunda para Norma Camacho, de un bloque menor, reportaron los sitios de los diarios Última Hora y ABC Color.

"Hoy comienza una nueva era en la Cámara de Diputados, con una mayoría democrática", expresó el diputado liberal Antonio Buzarquis.

Alliana había sido jefe de Diputados durante cuatro periodos consecutivos, desde 2018, siempre con el respaldo de los dos sectores colorados hoy duramente enfrentados.

Además de acusaciones de ilegalidades y gritos, en el recinto hubo algunos empujones y amenazas de peleas.

El nuevo presidente del cuerpo, López, consideró que su elección “no es un mensaje” para el cartismo, pese a que el jefe del sub-bloque que se alinea con el exmandatario, Basilio Núñez, habló de un “golpe parlamentario”.

“No considero esto un mensaje para nadie. El pueblo habló, eligió a sus representantes y estos por fin empezaron a madurar ese entendimiento”, remarcó López.

En la sesión, la diputada liberal Celeste Amarilla lanzó duras acusaciones contra Cartes, y rechazó las amenazas que dijo haber recibido anoche, supuestamente sobre la chance de difundir audios en los que aparece negociando meriendas escolares, antes de ser legisladora.

“Claro que he vendido meriendas escolares a muchos de los que están acá, incluso a Pedro Alliana. ¿Y quiere que cuente? ¿Quiere que cuente Pedro Alliana? ¿Quiere que cuente más? A Pedro Alliana le he vendido, pero ustedes venden droga. Yo vendía merienda escolar; ustedes venden drogas”, afirmó.

Y siguió: “Señor Cartes, puede comprar a toda la Senad (la Secretaría Nacional Antidrogas), pero no me voy a callar: usted es un mafioso, usted es un narcotraficante, un contrabandista de cigarrillo, y sus perros de esta bancada, sus perros fieles, no me van a amenazar y no me van a amedrentar”.

Evaluó además que “este puede ser el inicio del fin de la caída de Cartes, porque de eso se trata este bochorno de hoy”.

“Confíen en nosotros, porque nosotros no estamos con la mafia, no estamos violando la Constitución; al contrario, estamos defendiendo la institucionalidad a capa y espada contra poderosos”, expresó, y adelantó que la semana próxima presentará un proyecto para que la cámara deje de llamarse “Honorable”.

Los enfrentamientos entre los dos sectores internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR, el nombre oficial del coloradismo) se agudizaron con el crecimiento del narcotráfico en el país y el accionar de sicarios, lo que dio paso a cuestionamientos al Gobierno.

El ahora exministro del Interior Arnaldo Giuzzio pidió que se investigue a Cartes por contrabando y enriquecimiento ilícito, y después aparecieron videos y fotos del exfuncionario con acusados de narcos.

De fondo aparece la pelea por la presidencia del partido, que debe renovarse este año y a la que Cartes ya anunció que aspira, y la candidatura a la presidencia, para la que el exmandatario y Abdo Benítez tienen postulantes propios. (Télam)