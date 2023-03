El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó como “golpe de estado” al reciente fallo de la Corte Suprema que le denegó facultades para instruir a la Policía sobre tácticas a emplear para disolver manifestaciones y cortes de rutas, informó hoy la prensa local.

“La decisión de que el ministro solo puede decidir el funcionamiento general sin ninguna capacidad operativa para aplicarla no solo no tiene precedentes, sino que es un golpe de estado en todo el sentido de la expresión”, afirmó Ben Gvir en declaraciones a la prensa, según el diario The Times of Israel.

Agregó que con esa decisión, “el primer ministro y los ministros del gobierno quedan reducidos a meros ornamentos”.

“El ministro puede decir lo que cree que se debe hacer, pero no puede hacer que se cumpla ni garantizar que se aplica lo que dice; según el fallo, los ministros son meros investigadores académicos que pueden presentar escritos generales, pero nada más”, sostuvo.

MIRÁ TAMBIÉN Inundaciones, ciclón y El Niño captan la atención del complicado Perú

Ben Gvir visitó centros de comando de la Policía durante protestas recientes y en esas ocasiones dio órdenes específicas sobre la actuación policial en las manifestaciones, pero la Corte Suprema hizo lugar a una demanda del Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, que denunció una politización de esa fuerza de seguridad.

“El ministro no tiene autoridad para dar órdenes operativas sobre cómo aplicar su política, el modo en el que se utiliza la fuerza o los métodos de dispersión de multitudes, las condiciones sobre el momento, lugar o modo en que se gestiona un incidente, ni órdenes similares”, estableció el juez de la Corte Isaac Amit en su resolución.

El magistrado remarcó que Ben Gvir debe “abstenerse de dar órdenes operativas a la Policía, directa o indirectamente”, según la agencia de noticias Europa Press.

“El criterio para el uso de la fuerza lo ponen los comandantes que están en el lugar”, mientras el ministro “tiene competencia para dar líneas y principios generales”, subrayó Amit. (Télam)