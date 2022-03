El intendente de una ciudad paraguaya del departamento Alto Paraná se pasó hoy del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) al gobernante Partido Colorado para cumplir una suerte de promesa que había hecho a cambio de varios kilómetros de asfalto para su comuna.

El jefe comunal de Domingo Martínez de Irala, el liberal Derlis Benegas, le había prometido al presidente Mario Abdo Benítez afiliarse al coloradismo si la Nación construía los 18 kilómetros de asfalto que unen el centro urbano con el corredor de exportación.

“Vos te comprometiste a algo, el día que yo vine acá vos me dijiste 'si me hacés asfalto yo me afilio al Partido Colorado'; yo cumplí mi parte; ya queda a tu cargo, no te quiero forzar”, le expresó Abdo Benítez hoy en su discurso al intendente, que firmó la ficha de afiliación, según fotos que publicaron medios asunceños.

Aun así, Benegas pidió otros 10 kilómetros de asfalto entre Puerto Itá Verá y Puerto Irala, a lo que, según el diario Última Hora, Abdo Benítez se comprometió.

MIRÁ TAMBIÉN Biden volvió a negar que EEUU tenga armas químicas o biológicas y renovó acusación a Rusia

Los faltantes 10 kilómetros permitirían a la población de Domingo Martínez de Irala -en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil- salir completamente del aislamiento.

Abdo Benítez volvió a elogiar su propia gestión, remarcó que no hay promesa que no haya cumplido y reiteró que su administración hizo “obras de envergadura que no se hicieron en 30 años de democracia”.

“Vamos a hacer más rutas asfaltadas que todas las realizadas en toda la era democrática; que sumen todo, desde (Andrés) Rodríguez hasta (Horacio) Cartes; Marito los supera, en cuatro años y con pandemia”, desafió el mandatario. (Télam)