Un hombre amenazó hoy desde su camioneta con detonar un explosivo cerca del Capitolio antes de entregarse a las autoridades y tras generar pánico en la capital estadounidense

Se trata de un sospechoso que condujo una camioneta negra frente a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y dijo tener una bomba, informó la cadena de noticias CNN.

El hombre mostró a un oficial lo que parecía un detonador de mano, informó el jefe de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Tom Manger.

Inmediatamente las autoridades ordenaron la evacuación de varios edificios mientras los negociadores estuvieron en comunicación con el sospechoso durante todo el día para tratar de llegar a una "resolución", indico Manger hoy a los periodistas en una conferencia de prensa cerca del Capitolio.

Muchos vehículos policiales y ambulancias podían verse alrededor del perímetro del edificio gubernamental, en gran parte acordonado, mientras policías y agentes del FBI estaban desplegados en la zona.

En paralelo, la Casa Blanca monitoreaba la situación y recibía actualizaciones de las fuerzas del orden, informó la cadena CNN.

Anteriormente, el sospechoso identificado como Ray Roseberry había publicado un video en Facebook en el que se mostraba desde el interior de un camión, sosteniendo un objeto que decía ser una bomba y hablando de una "revolución", informó la policía.

El hombre que parecía ser el sospechoso transmitió en Facebook Live una serie de amenazas incoherentes y pidió hablar con el presidente Joe Biden.

"Estoy tratando de hablar con Joe Biden por teléfono. Estoy estacionado aquí en la vereda justo al lado de todas estas cosas bonitas", dijo.

"No voy a lastimar a nadie, Joe. No voy a apretar el gatillo de esta cosa. No puedo", apuntó, pero advirtió: "Te lo digo, si los francotiradores (...) empiezan a disparar por esta ventana, esta bomba explota".

Más tarde arremetió contra el partido de Biden, diciendo: "¿Todos saben lo que están haciendo, demócratas? Están matando a Estados Unidos".

El sitio especializado SITE, que monitorea a las organizaciones supremacistas blancas y yihadistas, dijo que la actividad de Roseberry en las redes sociales sugería que es parte del movimiento MAGA, acrónimo de "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez", eslogan del expresidente republicano Donald Trump.

El director de comunicaciones de políticas de Facebook, Andy Stone, dijo que el perfil donde estaba el streaming había sido eliminado y que se estaba investigando el incidente.

Manger se negó a identificar al hombre o dar otros detalles y señaló que por el momento se desconocen las motivaciones del sospechoso.

El Capitolio -actualmente en receso por vacaciones de verano boreal- está bajo fuertes medidas de seguridad desde el mortal asalto el 6 de enero por parte de partidarios del expresidente republicano Donald Trump, que buscaban evitar la certificación de la elección de Biden.

Y el 2 de abril, un agente de policía murió y otro resultó herido cuando un joven embistió con su coche un puesto de control que protegía la entrada, antes de ser abatido. (Télam)