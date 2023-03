El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el órgano de seguridad colombiano encargado de proteger a personas amenazadas, y una de las personas de más confianza del presidente, Gustavo Petro, resultó ileso anoche en un atentado perpetrado por un grupo de sicarios en motos en Bogotá.

“Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el (extinto grupo guerrillero) M-19", escribió Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que agregó que la víctima "denunció las mafias de la contratación en la UNP", por lo que "hoy quisieron matarlo”,

En declaraciones a la emisora local Blu Radio, el propio Rodríguez narró que vio "aproximadamente cuatro personas avanzar hacia la camioneta" cuando ya se había bajado del vehículo".

"Venía con mi hija, entramos a la casa y al cerrar la puerta comenzó la balacera. Rápidamente, subo la escalera, abro la ventana y veo a mis escoltas parapetados en el cruce de disparos con las personas estas que estaban en moto", dijo.

La noche anterior, según relató el funcionario, su custodia había detectado un vehículo que los seguía, por lo que le había sugerido que no abandonara el vehículo hasta que la situación estuviera controlada.

Anoche, el funcionario se bajó directamente y de inmediato comenzó la balacera de la que salió ileso, pero se saldó con un escolta herido y un sicario muerto.

En el ataque, ocurrido la noche del martes en la capital colombiana, uno de los "escoltas resultó con una herida leve de bala" en una pierna, añadió el también excompañero de armas de Petro en la disuelta guerrilla M-19.

A través de varios mensajes de Twitter, el presidente relacionó el atentado con "las mafias de la contratación en la UNP" que denunció Rodríguez desde que llegó a la dirección de esa entidad.

"Le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos", escribió el mandatario.

Tras llegar al cargo, Rodríguez aseguró que en la UNP hay carteles que se lucran con contratos de blindaje de vehículos y subcontratación de guardaespaldas, por lo que sospecha que el ataque haya venido desde dentro de la entidad que dirige.

“No puedo decir que eso sea así, pero no lo quiero descartar. En el momento en que llegué a la entidad me encontré con una situación complicada. Entonces traté de diversificar y me encontré con un primer intento de paro”, manifestó.

La UNP es un organismo dedicado a proteger a las personas en situación particular de riesgo, a quienes se les asigna vehículos, escoltas, chalecos antibalas y otros medios de protección.

En la actualidad, protege a al menos 7.000 ciudadanos, de los cuales 3.600 son líderes sociales.

Según Rodríguez, entre las irregularidades se cuentan vehículos utilizados para movilizar cocaína, transporte de un narco fugado de la cárcel, autos con falso blindaje y clanes mafiosos.

El Gobierno se solidarizó con Rodríguez e indicó que la lucha contra la corrupción es la causa del atentado.

La vicepresidenta, Francia Márquez, dijo que la búsqueda de la pacificación del país “implica combatir la corrupción y las mafias en donde sea que se encuentren”, en línea con declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para quien "la paz total en Colombia debe ser nuestra premisa y acabar con la corrupción de donde provenga nuestro baluarte”.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó el "atentado" e hizo un llamado "a que se investigue, juzgue y sancione a responsables de forma pronta y efectiva".

Rodríguez y Petro militaron en el M-19, una guerrilla nacionalista y urbana que firmó la paz en 1990. Hoy hacen parte del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. (Télam)