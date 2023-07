El fisicoculturista indonesio Justyn Vicky, un influencer que compartía su entrenamiento a diario, murió en el gimnasio luego de que se le cayera una barra encima con 210 kilos. Uno de los asistentes detalló que Vicky, de 33 años, intentó realizar una sentadilla con los 210 kilos, pero comenzó a preocupar a los presentes cuando empezó a gritar por la dificultad

Luego de eso, el peso lo venció y cayó en un ángulo "espantoso". Tras el episodio trágico, sus compañeros llamaron a una ambulancia que lo trasladó al hospital, pero finalmente murió por las fatales lesiones en el cuello y los pulmones. El gimnasio en el que entrenaba, The Paradise Bali, situado en Bali, Indonesia, compartió una publicación lamentando su muerte: "Justyn era más que un experto en fitness; era un faro de inspiración, motivación y apoyo inquebrantable". "Su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las inconmensurables vidas que has tocado, las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones", agregó. Además de sus entrenamientos, este fisicoculturista compartía en sus redes sociales su estilo de vida saludable. "Vicky era una buena persona, educada y sociable. Siempre compartió conocimientos sobre el gimnasio. También aconsejó a los amigos en el gimnasio que sean cautelosos y no excedan sus capacidades durante el entrenamiento. Solo nosotros mismos podemos medir nuestras propias capacidades. Espero que descanse en paz en el abrazo de Dios y encuentre un lugar digno", indicó su amigo Gede Sutarya en diálogo con Bali Express. NAG/GAM NA