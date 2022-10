El principal asesor de política exterior del candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apoya la inclusión de Argentina en el grupo de países en desarrollo BRICS, que podría ser un foro para negociar la paz en Ucrania. Celso Amorim, ministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia de Lula (2003-2010), participó en la fundación del grupo BRICS junto con Rusia, India y China. Sudáfrica se unió en 2011 y Argentina ha estado presionando para convertirse en el sexto miembro. "Es bueno tener un equilibrio dentro de los BRICS, tener un papel más grande para América Latina", expresó Amorim en una entrevista con Reuters el martes por la tarde. "Creo que la eventual inclusión de Argentina sería positiva". Las encuestas muestran a Lula con una ventaja de aproximadamente 5 puntos porcentuales antes de la segunda vuelta del 30 de octubre contra el presidente Jair Bolsonaro. Amorim afirmó que no ha discutido ningún papel en un eventual gobierno de Lula, pero que sigue hablando de diversos asuntos políticos regularmente con el expresidente izquierdista. En cuanto a la guerra de Ucrania, sostuvo que Lula tiene la disposición y la trayectoria para contribuir a las conversaciones de paz. "Tiene condiciones para participar en un esfuerzo negociador, que debe ser liderado por la Unión Europea y Estados Unidos, pero con la participación de China, obviamente. Brasil también puede ser un país importante, cuya voz resuena en el mundo en desarrollo", dijo Amorim. "El BRICS como grupo podría ayudar". Un tercer mandato de Lula abriría la puerta para que Brasil vuelva a relacionarse diplomáticamente con Venezuela, dijo Amorim, añadiendo que Bolsonaro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lograron poco al romper relaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. "El aislamiento, las sanciones, los bloqueos, las amenazas de fuerza no ayudan en absoluto. Sólo dificultan las cosas", dijo. Al ser consultado por las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, Amorim señaló: "Haremos todo lo que podamos a favor de la democracia de forma respetuosa, no intervencionista y no arrogante". (Reporte de Flavia Marreiro y Brad Haynes; Editado en español por Javier López de Lérida) Reuters-NA NA