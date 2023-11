El diputado uruguayo Gustavo Olmos, del Frente Amplio (FA), de centroizquierda, informó hoy que pidió licencia en el Parlamento luego de que su correligionaria Martina Casás lo acusara de haberla sometido a acoso sexual y laboral, informó la prensa local.

Olmos afirmó que recibió con “sorpresa” la denuncia, interpuesta ante autoridades partidarias y no ante la Justicia, y explicó que decidió pedir licencia para evitar tener contacto con Casás.

Ambos legisladores pertenecen al sector interno del FA Marea Frenteamplista, y Casás es la suplente de Olmos en la Cámara de Representantes (diputados).

Casás denunció los supuestos hechos “de manera informal” ante la presidenta de la Comisión de Género del FA, Patricia González, y luego por nota ante las autoridades de Marea Frenteamplista, según los diarios El Observador y El País.

El caso fue presentado el lunes pasado al Tribunal de Conducta Política del FA.

“Sobre el fondo del asunto no me voy a expresar”, afirmó Olmos y agregó: “Sobre el proceso, supe que una compañera había hecho una acusación y, más allá de que no coincido con la percepción de lo que me transmite, porque nunca vi nada concreto, planteamos el tema y lo discutimos colectivamente en nuestro grupo”.

“Nos pareció que lo que daba garantías a todas las partes era que yo pidiese licencia, de forma de despejar cualquier incidencia mía en la tramitación del asunto”, explicó el diputado. (Télam)