La justicia de Brasil concedió hoy la libertad al exministro de Educación Milton Ribeiro, apenas un día después de su detención junto a otras personas por un supuesto caso de corrupción y tráfico de influencias cuando era el titular de la cartera.

La decisión del juez federal Ney Bello -en respuesta a un habeas corpus- benefició también al resto de los detenidos, entre ellos los otros dos principales sospechosos del caso, los pastores evangelistas Gilmar Santos y Arilton Moura.

Todos habían sido arrestados por pedido del juez Renato Borelli.

"En un Estado democrático y de derecho ninguno puede ser encarcelado sin el debido acceso a la decisión que le conduce a la prisión, por el motivo obvio de que es imposible defenderse de aquello que no se sabe lo que es", explicó el juez.

Para el magistrado, "no hay relación alguna" entre Ribeiro y la administración, por lo que "ya no puede llevar a cabo cualquier acto" que justifique la necesidad de cárcel.

Bello, cuyos fallos fueron varias veces señalados como favorables a los intereses del Palacio del Planalto, es candidato a asumir una de las vacantes abiertas en el Tribunal Superior de Justicia.

A finales de marzo, Ribeiro dejó su cargo como titular de Educación en medio de las sospechas de corrupción, después de que el diario Folha de San Pablo filtrara una grabación en la que se lo escuchaba asegurar en una reunión con alcaldes que, por pedido del presidente Jair Bolsonaro, eran Santos y Moura los que decidían cómo repartir el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación (FNDE).

A raíz de esta y otras publicaciones en las que se hacía referencia a una suerte de gabinete paralelo dentro del Ministerio de Educación, varios fueron los alcaldes y autoridades locales que denunciaron que estos dos pastores evangelistas habían exigido sobornos a cambio de liberar estas partidas del FNDE.

A finales de marzo, la Policía Federal, a petición de la Procuraduría General, comenzó una investigación por estos hechos, que según el Gobierno ya vienen siendo investigados desde 2021 por iniciativa del propio Ministerio de Educación, reportó la agencia Europa Press.

Cuestionado por esta grabación, Ribeiro, uno de los nueve ministros que salió del cargo en la última crisis de gobierno, aseguró que el presidente nunca pidió tal cosa.

Bolsonaro, quien en un primer momento aseguró que pondría la cara en el fuego por él, parece haber cambiado de opinión y pidió que pague por sus actos.

"Que responda por sus actos. Pido a Dios que no tenga problemas, pero si hubiera alguno, la Policía Federal está actuando", afirmó el mandatario.

Antes de que fuera revocada la orden de detención, la oficina de prensa del tribunal 15 de la justicia federal en Brasilia informó que el juez Borelli había sido objeto de varias amenazas de muerte desde el momento en que tomó la decisión contra Ribeiro y los dos pastores.

Además, el arresto de Ribeiro había sido cuestionado hoy por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, que consideró que "no se puede detener por detener" si no hay pruebas.

"La cárcel depende de una investigación, de pruebas. No se puede detener por detener. No. ¿Hay pruebas contra el ciudadano? ¿Está probado que robó? Hay que hacer un proceso y la Justicia decide si le detiene o no", argumentó.

Lula afirmó que respalda “el derecho a la defensa de todo el mundo”, al que consideró “un valor monumental de la democracia en este país", más allá de que calificó a Ribeiro como “un mal ministro”. (Télam)