Andrew Gray, un candidato independiente para las elecciones comunales de este jueves en Inglaterra, utilizó la Inteligencia Artificial para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía. El político, es uno de los aspirantes para reemplazar al parlamentario conservador Nigel Adams, quien renunció a su cargo como representante de Selby and Ainsty, un distrito semirrural del norte de Inglaterra. Las promesas de campaña difundidas por Gray, con ayuda del software Pol.is, incluyen menores impuestos, una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud y relaciones más estrechas con la Unión Europea (UE). Pol.is es un programa desarrollado por una agrupación en Seattle hace una década. De todas formas, Gray aclaró que ese software "no es ChatGPT", un programa de IA muy cuestionado en los últimos meses ya que replica textos, imágenes y videos con la misma calidad que lo haría un humano. "Es simplemente un programa de encuesta un poco más sofisticado de los que ya existen", señaló Grey, en declaraciones a la prensa local, y advirtió que "La inteligencia artificial no es tan inteligente como para decir exactamente cuáles deben ser las políticas".