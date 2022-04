Un alcalde de una ciudad del departamento La Libertad, en el norte de Perú, le devolvió al presidente Pedro Castillo una plaqueta de reconocimiento al municipio, con el argumento de que no quería distinciones sino obras públicas.

El alcalde de Moche (en la provincia de Trujillo, La Libertad), César Fernández Bazán, le devolvió la placa a Castillo cuando había sido invitado junto a otras autoridades locales a tomarse la foto protocolar durante una ceremonia en las escalinatas de Palacio de Gobierno.

El mismo Fernández Bazán grabó el acto de la devolución y lo subió a sus redes sociales. Se ve entonces que Castillo se dispone a saludarlo y que él le extiende la plaqueta: "Presidente Castillo, desde Moche", le señala.

Castillo agradece la entrega, porque no sabe de qué se trata, pero el alcalde explica: "Se lo devuelvo porque no quiero eso, quiero pistas (calzadas) y veredas para mi lugar".

Y ante un nuevo intento del presidente de darle la mano, Fernández Bazán insiste: "No quiero, presidente; no me gustan esos reconocimientos a mí".

Luego el alcalde baja las escalinatas de la entrada a Palacio de Gobierno, mientras otras autoridades se acomodan para tomarse fotos con el presidente, reportó el sitio de RPP.

Mientras personal de seguridad de la Casa de Gobierno lo invita a retirarse, el alcalde Moche relata en el video lo que acababa de ocurrir.

"Le he devuelto al presidente Castillo el reconocimiento que para mí no me representa; no estoy para reconocimientos tontos, baratos. No estoy para ese show. No me presto para esas cosas; que le engañen a todos los alcaldes, pero a mí no me van a engañar", afirma.

En el mismo tono de queja, Fernández Bazán se pregunta “cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú va a reconocer a Moche”, y señaló como “títeres” a sus pares que estaban en el acto.

Todo ocurrió durante la ceremonia de premiación Sello Municipal 2021, un reconocimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a las municipalidades que impulsaron procesos de mejora en sus servicios públicos para la población vulnerable. (Télam)