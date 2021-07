La Comisión Nacional Pro-Referendo de Uruguay, que busca una consulta sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), esqueleto de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, acelerará la recolección de firmas en los cuatro días que le quedan de plazo y buscará hacer la presentación formal el jueves con un acto simbólico ante la Corte Electoral.

Las organizaciones que promueven la consulta confían en que alcanzarán las 650.000 firmas que se necesitan para forzar un referendo que, si se convoca, resultará una prueba de fuego tanto para la oposición, que puso toda su estructura en esta movida, como para el oficialismo, porque la LUC es bandera de su gestión.

La iniciativa se aprobó el 8 de julio del año pasado después de un tratamiento exprés en el Congreso y consta de 476 artículos, de los que la Comisión Pro-Referendo busca derogar 135, una dificultad extra a la hora de reunir voluntades.

En las dos cámaras del Congreso fue votada con los votos de la alianza gobernante -los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto- y rechazada por el Frente Amplio (FA).

Como las firmas deben ser presentadas hasta un año después de aprobada la ley que se busca derogar, el jueves vence el plazo.

Los convocantes planean para esa jornada un acto frente a la sede del PIT-CNT, la central obrera uruguaya, en el barrio Cordón de Montevideo, y luego una caravana detrás del camión que llevará las cajas con las papeleteas hasta la sede de la Corte Electoral, en la Ciudad Vieja.

Las rúbricas atraviesan luego un proceso de revisión y control, y la Corte tiene 50 días hábiles para analizarlas. Si todo está bien, tiene otros 45 días para llamar a la consulta.

Entre sus puntos más cuestionados, la LUC flexibiliza el uso de la fuerza policial, regula el derecho a la huelga y declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", por lo que faculta el uso de la fuerza pública para disolverlos.

En cuanto al Código Penal, define un incremento para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas, y para los menores en edad imputable amplía las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.

También amplía el concepto de legítima defensa para un bien material, extiende de 2 a 4 horas que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos "preventivos rutinarios".

Además, dispone cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.

"La campaña significó un avance sustantivo para el campo popular porque se reconstruyó una alianza social y política vertebrada en torno a organizaciones históricas: el PIT-CNT, los estudiantes universitarios, los movimientos feministas, las fuerzas políticas y unas 30 organizaciones y colectivos (de derechos humanos, ambientalistas, disidentes, de jóvenes)", destacó a Télam sobre la recolección de firmas el titular de la Federación de Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera.

El dirigente llamó la atención sobre la "complejidad de la campaña no solo por la pandemia, porque no hubo eventos con público concentrado, sino que había que ir a buscar las firmas, en una acción muy capilar, casi quirúrgica", pero también porque "el bloque mediático ocultó la campaña y los por qué, y el oficialismo hizo silencio y no quiso debatir".

Olivera protestó por el hecho de que el Gobierno negó a la Comisión Pro-Referendo el uso de la cadena nacional. Recién ayer habilitó la emisión de un spot de cinco minutos en los medios públicos.

La ofensiva final por las firmas también puso en el terreno a la intendenta de Montevideo, la frenteamplista Carolina Cosse, que filmó un aviso de un minuto, en el que reivindicó "la construcción humanista, democrática, el respeto por los otros, la defensa de las empresas públicas" y llamó a sumar rúbricas.

"Por eso yo firmé. Y vos también tenés que firmar. Y si podés, conseguí a alguien más. No será la primera ni la última patriada de nuestro pueblo. Pero no te rindas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, no te rindas. Pensá en mañana", exhortó Cosse, figura central del FA, en el spot.

La necesidad de sumar más rúbricas hizo que la campaña también se intensificara en países vecinos, entre ellos Argentina, donde este mismo fin de semana habrá mesas en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Para participar en esta cruzada democrática, los uruguayos residentes en la Argentina deben tener credencial cívica vigente, estar en el padrón, firmar la papeleta oficial y tomarse las huellas digitales.

Hoy y mañana se puede firmar en Scalabrini Ortiz 277 y el Parque Centenario.

Entre las organizaciones que trabajan en la recolección de las firmas pro-referendo se cuentan, además de la PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU), la Intersocial Feminista, el Frente Amplio, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), las Intersociales de Salto, Carmelo, Rivera, Soriano, Artigas, Costa de Oro, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres y Fray Bentos, y Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos. (Télam)