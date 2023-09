La Unión Europea (UE) dijo hoy que sigue empeñada en cerrar un acuerdo comercial con los países del Mercosur antes de fin de año y que no hará comentarios sobre declaraciones de Paraguay de que suspenderá las negociaciones si no hay un pacto definitivo para diciembre.

Un vocero de la UE dijo hoy a periodistas que no haría declaraciones sobre la advertencia del presidente paraguayo, Santiago Peña, y que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ya explicó que el bloque trabajaba para cerrar el acuerdo en 2023.

"No comentamos declaraciones ni posibles plazos", dijo en Bruselas el vocero de Comercio de la CE, el Ejecutivo de la UE, Olof Gill.

"Lo que puedo decir es que seguimos trabajando sobre la base de lo dicho por la presidenta Von der Leyen de concluir las negociaciones antes de que acabe este año", agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.

En junio de 2019, la UE y los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- acordaron un tratado de libre comercio luego de 20 años de negociaciones, pero que aún no ha sido ratificado por los Parlamentos de las naciones de ambos bloques.

La llegada del Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil en enero pasado reflotó las esperanzas de cerrar al pacto, que había quedado bloqueado, entre otras cosas, por críticas de la UE a la política ambiental de Brasil bajo el antecesor de Lula, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Ayer, el presidente Peña reiteró que su país suspendería las negociaciones con la UE si no llegaban a un acuerdo antes del 6 de diciembre, cuando Brasil le pase la presidencia pro témpore del bloque a Paraguay.

"Mi posición es que después de 25 años de negociaciones hemos llegado a un momento en que tenemos que tomar decisiones", dijo Peña en conferencia de prensa en Asunción.

"Yo le he dicho al presidente Lula que cierre la negociación, porque si él no cierra yo no voy a continuar (negociando) en el próximo semestre, yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones", agregó.

En mayo, la UE presentó una propuesta de declaración adjunta al pacto comercial para reforzar las salvaguardas en materia de lucha contra el cambio climático y la deforestación.

La UE insistió entonces en que no quiere reabrir un acuerdo que tardó dos décadas en llegar, pero estudia el modo de reforzar las garantías para convencer a los países del bloque europeo más reticentes, como Francia.

La oferta europea fue recibida desde el principio con malestar por parte de los socios de Mercosur, que vieron en el documento la "amenaza" de sanciones si no cumplían los estándares medioambientales más estrictos.

Sin embargo, la respuesta oficial del Mercosur no llegó hasta este septiembre, por lo que aún está siendo examinada por los negociadores europeos.

En este contexto, el vocero Gill dijo que la Comisión Europea ve el documento del Mercosur como una "base para un mayor compromiso" y que, por ello, los contactos continuarán con la ambición de lograr un acuerdo. (Télam)