Altos funcionarios de unos 40 países, entre ellos Estados Unidos, China y la India, celebraron el sábado en Arabia Saudita unas conversaciones que Kiev y sus aliados esperan que conduzcan a un acuerdo sobre los principios para poner fin de forma pacífica a la guerra de Rusia en Ucrania. La reunión, de dos días, es parte de un esfuerzo diplomático de Ucrania por conseguir apoyos más allá de sus principales aliados occidentales, tendiendo la mano a los países del Sur Global que se han mostrado reacios a tomar partido en un conflicto que ha afectado a la economía mundial. El presidente Volodímir Zelenski, que espera acordar los principios de una cumbre de líderes mundiales que pretende celebrar en otoño, afirmó que sería importante mantener conversaciones bilaterales al margen de la reunión de Yeda. En su intervención del sábado, reconoció que existían diferencias entre los países asistentes, pero afirmó que debía restablecerse el orden internacional basado en normas. "Diferentes continentes, diferentes enfoques políticos de los asuntos mundiales. Pero todos están unidos por la prioridad del derecho internacional", afirmó. Rusia no asistirá, aunque el Kremlin admitió que seguirá de cerca las conversaciones. Funcionarios ucranianos, rusos e internacionales afirman que no hay perspectivas de conversaciones de paz directas entre Ucrania y Rusia en momentos en que la guerra continúa. Un funcionario de la Unión Europea señaló que no habría una declaración conjunta tras la reunión, pero que los saudíes presentarían un plan para seguir con las conversaciones, con grupos de trabajo para debatir cuestiones como la seguridad alimentaria mundial, la seguridad nuclear y la liberación de prisioneros. El funcionario calificó las conversaciones de positivas y afirmó que había "acuerdo en que el respeto de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania debe ser el núcleo de cualquier acuerdo de paz". Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, que ha mantenido contactos con ambas partes desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, desempeñó un papel en la convocatoria de países que no se participaron en reuniones anteriores, dijeron diplomáticos occidentales. China, que no asistió a una ronda anterior de conversaciones en Copenhague, destinará a Li Hui, enviado especial para asuntos euroasiáticos, informó Pekín el sábado

China ha mantenido estrechos lazos económicos y diplomáticos con Rusia desde que comenzó el conflicto y ha rechazado los llamamientos a condenar a Moscú. "Tenemos muchos desacuerdos y hemos escuchado posturas diferentes, pero es importante que compartamos nuestros principios", declaró.