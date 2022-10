El gobierno de Ucrania informó hoy que pedirá oficialmente a Israel el suministro "inmediato" de sistemas de defensa aérea para neutralizar una renovada ofensiva rusa que siguió a contraataques enemigos que le causaron "varios reveses" en la zona sur.

El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmó que su país busca "comenzar una cooperación de alta calidad" con Tel Aviv a fin de "obtener tecnologías apropiadas", según las agencias de noticias ucraniana UNIAN y española Europa Press.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia ucraniana admitió que es complicado hacer cambiar el parecer de Israel con respecto a avenirse a cooperar en materia de defensa aérea, un aspecto en el que se destaca con su llamada "Cúpula de Hierro".

"No vemos ninguna razón objetiva por la que esto no deba suceder, pero al mismo tiempo vemos que esto no está sucediendo", lamentó Kuleba, quien sin embargo considera que el supuesto suministro de drones iraníes a Rusia puede terminar de convencer a Israel.

"Irán es una 'línea roja' para Israel; después de que Irán se haya convertido directamente en cómplice del crimen de agresión contra Ucrania, creo que cualquiera en Israel que todavía tenga algunas dudas sobre ayudar, o no, a Ucrania, ya se habrían disipado", expuso.

Finalmente, Kuleba insistió en su crítica a aquellos países que dicen mantenerse neutrales ante el conflicto pues, según él, la política de neutralidad "no contribuye al logro de la paz", algo que tan solo se conseguirá con "el apoyo decisivo a Ucrania".

Ayer mismo, Rusia advirtió a Israel que si ayuda a Ucrania "destruirá" las relaciones bilaterales.

Y el 23 de junio pasado, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, criticó duramente a Israel por negarse a sancionar a Rusia, tal como lo hicieron Estados Unidos y otros países occidentales aliados. (Télam)