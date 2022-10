Las autoridades ucranianas ordenaron cortes temporales en el suministro eléctrico en la capital, Kiev, y otras regiones del país, ante la imposibilidad de cumplir con la demanda tras los bombardeos rusos contra infraestructuras clave.

El Gobierno ya había solicitado a la población que baje su consumo, principalmente entre las 17 y las 23.

Sin embargo, eso no fue suficiente, admitió la operadora Ukrenergo, por lo que se vieron obligados a introducir cortes programados.

Las interrupciones afectan a Kiev, Chernigov, Cherkasy y Zhitomir, informó el Gobierno, que espera que la medida "ayude a reducir la carga" en el sistema y las empresas tengan tiempo para reparar la infraestructura dañada desde la semana pasada, según un mensaje publicado en Telegram y reproducido por agencia de noticias Europa Press.

El gobernador de Kiev, Oleksi Kuleba, confirmó el inicio de los apagones a partir de las 9.20 (las 3.20 de Argentina) y reiteró su llamado a la ciudadanía para que ahorre toda la energía posible.

En concreto, se le aconsejó a la gente que no use electrodomésticos no esenciales o de alto consumo, entre otros consejos.

Los cortes comenzaron la semana pasada luego de una serie de ataques rusos contra la red eléctrica en represalia por la destrucción parcial de un puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por el Kremlin en 2014. (Télam)