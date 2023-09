Ucrania denunció este lunes que drones rusos detonaron en el territorio de Rumania, miembro de la OTAN, durante un ataque aéreo nocturno contra la infraestructura portuaria ucraniana en el río Danubio, pero Bucarest negó que su territorio hubiera sido alcanzado. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters aclaró que no pudo verificar de forma independiente ninguna de las cuentas. Moscú llevó a cabo ataques aéreos de largo alcance contra objetivos en Ucrania desde el inicio de su invasión el año pasado. Desde julio, cuando Moscú abandonó un acuerdo que levantaba un bloqueo ruso de facto de los puertos ucranianos del Mar Negro, atacó repetidamente los amarraderos fluviales ucranianos que se encuentran al otro lado del Danubio desde Rumania. El ataque aéreo ruso de este lunes se produjo horas antes de que el presidente Vladimir Putin discutiera la reactivación del acuerdo del Mar Negro con el patrocinador del acuerdo, el presidente turco Tayyip Erdogan. "Según el servicio estatal de guardia fronteriza de Ucrania, anoche, durante un ataque ruso masivo cerca del puerto de Izmail, Shakheds rusos cayeron y detonaron en el territorio de Rumania", indicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oleg Nikolenko, refiriéndose a los drones de fabricación iraní. Nikolenko escribió en Facebook: "Esta es otra confirmación más de que el terrorismo con misiles de Rusia representa una enorme amenaza no sólo para la seguridad de Ucrania, sino también para la seguridad de los países vecinos, incluidos los estados miembros de la OTAN" El portavoz publicó una fotografía que muestra las llamas de una explosión visibles desde el otro lado de un río, pero Reuters aclaró al respecto que no pudo verificar de inmediato el punto de vista de la imagen. El Ministerio de Defensa rumano aseguró que su territorio no fue alcanzado: "El Ministerio de Defensa niega categóricamente la información procedente del espacio público sobre la llamada situación nocturna en la que drones rusos habrían caído en el territorio nacional de Rumanía. En ningún momento los medios de ataque de Rusia generaron amenazas militares directas sobre el territorio o las aguas nacionales". La OTAN tiene un compromiso de defensa colectiva según el cual la alianza militar considera que un ataque a un aliado es un ataque a todos sus componentes..Conjeturas. La legisladora ucraniana Oksana Savchuk declaró a la televisión que creía que la negación rumana podría ser parte de un esfuerzo de la OTAN para evitar una caída en una guerra directa con Rusia. Funcionarios de Kiev dijeron que el ataque dañó almacenes ucranianos e incendió edificios, horas antes de que Erdogan se reuniera con Putin en el centro turístico ruso de Sochi, en el Mar Negro. Turquía, también miembro de la OTAN, patrocinó el acuerdo de exportación de cereales del Mar Negro, y Erdogan confió en poder persuadir a Putin para que se reincorpore al mismo. Rusia abandonó en julio el acuerdo que había permitido a Ucrania exportar alimentos de forma segura a través del Mar Negro durante la guerra y desde entonces, el Danubio se convirtió en un corredor de exportación vital para el grano ucraniano, pero Moscú bombardeó regularmente la ruta. En cuanto a la reunión de mandatarios, Putin declaró: "Estamos dispuestos a considerar la posibilidad de reactivar el acuerdo sobre cereales, y hoy se lo dije nuevamente al señor presidente [Erdogan]". "Lo haremos en cuanto se apliquen totalmente todos los acuerdos que contiene sobre el levantamiento de las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos", añadió Putin según el sitio DW.Int./AEB/AMR NA