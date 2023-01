El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, dijo hoy que su país ya es un "miembro de facto" de la OTAN porque tiene "el armamento y la comprensión de cómo usarlo", luego de que los países occidentales modificaran su "enfoque" sobre la guerra con Rusia.

Así lo señaló Reznikov en una entrevista con la cadena británica BBC, en la que explicó que a pesar de no haberse adherido formalmente a la Alianza Atlántica, Kiev tiene una pertenencia "de facto, no de iure" (de hecho, no de derecho), por lo que confía en que la adhesión formal se producirá a corto plazo.

También expresó su confianza en que Ucrania recibirá más armamento por parte de Occidente para enfrentar la invasión rusa iniciada el pasado 24 de febrero, incluidos vehículos blindados y cazas, ante la posibilidad de que el Kremlin esté preparando nuevas ofensivas de cara a la primavera (boreal).

Reznikov recordó estimaciones de que Rusia pierde unos 500 militares al día en todo el país, por lo que considera que Moscú pretende "llevar a cabo ofensivas desde áreas ocupadas del este y el sur del país".

"La primavera es el mejor momento para reanudar las operaciones", agregó.

Según el ministro, el enfoque inicial de algunos países occidentales en relación a que la asistencia militar a Kiev pudiera hacer escalar el conflicto ya cambió porque la ayuda militar "es un hecho".

Hace años Ucrania intenta unirse a la OTAN y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presiona para que se acceda por la vía rápida, algo que el presidente ruso, Vladimir Putin, considera una amenaza para la seguridad de Rusia, en uno de los argumentos dados por el Kremlin para iniciar la invasión.

El artículo 5 del Tratado de la OTAN dice que un ataque armado contra un miembro debe ser considerado un ataque contra todos, por lo tanto, la adhesión formal que exige Kiev implicaría una obligación de asistencia mutua en virtud de la cual los otros miembros de la Alianza tendrían que intervenir militarmente para apoyar a Ucrania frente a Rusia.

(Télam)