La primera ministra británica, Liz Truss, despidió este viernes a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, y descartó partes de su paquete económico en un intento desesperado por permanecer en el poder y sobrevivir a la agitación política y del mercado que afecta al país.

Kwarteng alegó que renunció a pedido de Truss luego de verse obligado a regresar a Londres durante la noche de las reuniones del FMI en Washington.

MIRÁ TAMBIÉN La premier británica despide a su ministro de Finanzas mientras lucha por mantenerse en el poder

Truss, en el poder durante solo 37 días, dijo luego en una conferencia de prensa que ahora permitiría que un impuesto comercial clave aumentara a partir del próximo año, recaudando 18 mil millones de libras, ya que aceptó que había ido "más lejos y más rápido" de lo que esperaban los mercados."Necesitamos actuar ahora para tranquilizar a los mercados sobre nuestra disciplina fiscal", declaró.

Truss nombró a Jeremy Hunt, ex secretario de Relaciones Exteriores y Salud, para reemplazar a Kwarteng.

MIRÁ TAMBIÉN Déficit récord en la Eurozona

"Me ha pedido que me haga a un lado como su canciller. He aceptado", explicó Kwarteng en su carta de renuncia a Truss, que publicó en Twitter.

Ella dijo en respuesta: "Como amiga y colega de larga data, lamento profundamente perderte del gobierno."Compartimos la misma visión".

La libra se deslizó frente al dólar después de que ella habló, cotizando un 1,2% más bajo en el día a $ 1,1198 y los bonos del gobierno británico a dos años, o los gilts, se volvieron negativos.

El plan de recortes de impuestos no financiados aplastó los activos del Reino Unido y provocó la censura internacional, pero la libra y los gilts comenzaron a recuperarse desde que el gobierno comenzó a buscar formas de equilibrar los libros.

Kwarteng es el canciller con menos años en el cargo del país desde 1970, y su sucesor será el cuarto ministro de finanzas en otros tantos meses en Gran Bretaña, donde millones enfrentan una crisis del costo de vida.

El ministro de Finanzas con el mandato más corto murió y ahora la posición de Truss está en peligro.

Ella ganó el liderazgo del Partido Conservador el mes pasado al prometer grandes recortes de impuestos y desregulación para tratar de sacar a la economía de años de crecimiento estancado, y la política fiscal que Kwarteng anunció el 23 de septiembre tenía como objetivo cumplir esa visión.

Pero la respuesta de los mercados fue tan feroz que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para evitar que los fondos de pensiones quedaran atrapados en el caos, ya que los costos de los préstamos y las hipotecas aumentaron.

El dúo había estado bajo una creciente presión para revertir el rumbo después de que las encuestas mostraran que el apoyo al Partido Conservador se había derrumbado, lo que llevó a muchos colegas a buscar formas de obligarlos a dejar el cargo.

"Al partido le encanta la idea de los principios y la convicción de los políticos, pero mantenerse en el poder lo es todo", explicó a Reuters un miembro del partido .

La ruta del mercado

Después de haber provocado una caída del mercado, Truss ahora corre el riesgo de derrocar al Gobierno si no puede encontrar un paquete de recortes del gasto público y aumentos de impuestos que pueda apaciguar a los inversores y aprobar cualquier votación parlamentaria en la Cámara de los Comunes.

Su búsqueda de ahorros se verá dificultada por el hecho de que el gobierno ha estado recortando los presupuestos departamentales durante años.

Al mismo tiempo, la disciplina del Partido Conservador prácticamente se ha resquebrajado, fracturada por las luchas internas mientras luchaba primero por acordar una forma de salir de la Unión Europea y luego cómo navegar la pandemia de COVID-19 y hacer crecer la economía.

"Si no puede aprobar su presupuesto en el parlamento, no puede gobernar", dijo en Twitter Chris Bryant, un importante legislador del opositor Partido Laborista. "Esto no se trata de cambios de sentido, se trata de una gobernanza adecuada".

Una fuente dentro del Grupo de las Siete naciones líderes dijo que los ministros de finanzas del G7 en una reunión esta semana se centraron en los problemas de Gran Bretaña y no en el tema habitual de Italia, subrayando cuán bajo había caído la reputación de Gran Bretaña por su sólida gestión económica y estabilidad institucional.

En Washington, el jefe del Fondo Monetario Internacional le dijo a Kwarteng sobre la importancia de la "coherencia de las políticas". Su vuelo de regreso a Londres fue transmitido en vivo por canales de noticias de televisión. Fue despedido minutos después de regresar a Downing Street.

En Westminster, Truss ha estado tratando de llegar a un acuerdo con los ministros de su gabinete sobre una forma de preservar su impulso por el crecimiento con medidas aceptables para sus legisladores que también tranquilizarían a los mercados financieros.

Rupert Harrison, gerente de cartera de Blackrock y una vez asesor del exministro de finanzas británico George Osborne, dijo que los mercados ahora han cotizado casi por completo en un cambio de sentido.

"(Eso) significa que si no se da el cambio de sentido, los mercados reaccionarán mal", dijo en Twitter..Lucha por la supervivencia Un legislador del Partido Conservador, que pidió no ser identificado, dijo que la política económica de Truss había causado tanto daño que los inversores podrían exigir recortes aún más profundos para recuperar la confianza.

"Todo es posible en este momento. Los mercados han perdido la confianza en el Partido Conservador, ¿y quién puede culparlos?", comentó el legislador, quien había respaldado a otro excanciller, Rishi Sunak, en la carrera por el liderazgo.

Según una fuente cercana al primer ministro, Truss está en "modo de escucha" y consultando a los legisladores para evaluar qué partes del programa apoyarían en el parlamento.

El economista de Credit Suisse, Sonali Punhani, dijo que el gobierno necesitaba encontrar alrededor de 60 mil millones de libras a través de recortes de impuestos y más recortes de gastos.

"Sería un desafío entregar la escala de estos recortes, pero para que sean creíbles, deben entregarse antes en lugar de en la última parte del pronóstico", dijo Punhani.

El último brote de drama político que se apodera de Gran Bretaña se produce cuando el Banco de Inglaterra también se prepara para poner fin a su intervención en el mercado de los gilt

Truss es la cuarta primera ministra en seis turbulentos años de política británica.

Elizabeth Piper/William James/Alistair Smout/Reuters/NA.

NA