Donald Trump se entregó hoy a la Justicia en una cárcel de Atlanta, donde le tomaron fotografías policiales, como parte de un caso criminal de extendido alcance, derivado de los intentos del ex presidente de Estados Unidos por revertir su derrota electoral de 2020 en Georgia. Trump, acusado de "conspiración para defraudar a los Estados Unidos", inició su procesamiento en la cárcel del condado de Fulton después de no haber sido sometido a fotografías durante sus apariciones iniciales en otros tres casos penales, según informó la agencia de noticias Reuters. La caravana de Trump se detuvo en la entrada trasera de la cárcel a las 7:34 p.m. ET (23:34 GMT), unos 30 minutos después de que su avión privado aterrizara en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Entre sus partidarios fuera de la cárcel se encontraba la representante estadounidense de Georgia, Marjorie Taylor Greene, uno de sus partidarios más destacados en el Congreso. Poco después, los videos grabados en vivo en la cárcel mostraron que su caravana partía. El ex mandatario estadounidense criticó a la Justicia y remarcó que "hoy es un día muy triste para el país", porque se trata de "una interferencia electoral". El ex presidente negó haber cometido delito alguno y dijo que esta causa penal, así como las otras tres, tienen motivaciones políticas, por lo que se declaró en todas inocente inocente. Trump, de 77 años, entró en territorio inexplorado como el primer ex presidente de Estados Unidos que enfrenta cargos penales, aunque los cuatro casos presentados en su contra no han dañado su condición de favorito en la carrera por la nominación republicana para desafiar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024, precisó Reuters. El empresario y ex estrella televisiva convertida en político se unirá a las filas del gángster Al Capone, el cantante Frank Sinatra y otros estadounidenses de alto perfil que posaron para fotografías en la cárcel. Seguramente la imagen circulará ampliamente tanto entre los enemigos como partidarios de Trump. "Queremos ponerlo en una camiseta. Se difundirá por todo el mundo. Será una imagen más popular que la Mona Lisa", dijo Laura Loomer, de 30 años, ex candidata republicana al Congreso que se mezclaba con otros partidarios de Trump fuera de la cárcel. Más temprano, el juez Scott McAfee fijó la fecha del juicio para el 23 de octubre para uno de los 18 coacusados ​​de Trump, el abogado Kenneth Chesebro, después de que la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, propusiera esa fecha en respuesta a la solicitud de Chesebro de un juicio rápido. La orden del juez decía que el cronograma aún no se aplica a Trump ni a ninguno de los otros acusados. Al menos diez de sus coacusados ​​ya fueron procesados. Algunos, como Rudolph Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, aparecían impasibles en sus fotografías policiales, mientras que otros, como la abogada Jenna Ellis, sonreían para la cámara. MAC/GAM NA