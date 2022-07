Sin confirmar si será candidato a la presidencia en 2024 o no, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump coqueteó con esa idea en una entrevista con New York Magazine en la que dijo que en su mente ya tiene tomada la decisión y aseguró: "Si decido postularme, ganaré".

"En mi propia mente ya he tomado esa decisión, así que ya nada influye", afirmó Trump sobre la posibilidad de volver al escenario político e intentar un regreso a la presidencia del país en 2024.

El exmandatario, de 76 años, tampoco confirmó cuando anunciará esa decisión que tiene en mente. "Yo diría que mi gran decisión será si lo voy (a anunciar) antes o después" de las elecciones legislativas de noviembre, agregó, dando a entender que buscará un nuevo período en la Casa Blanca.

En las legislativas de este año, los republicanos tienen grandes posibilidades de recuperar las bancas perdidas en las elecciones de 2020.

De todos modos, dos personas de su cercanía, citadas por el influyente diario The Washington Post, aseguran que hará el anuncio en septiembre próximo.

Trump insistió en que se preocupa poco por los otros republicanos que pretenden nominarse y negó incluso que considere como rival a Ron DeSantis, gobernador de Florida.

"No lo siento. Apoyo a Ron; tan pronto como lo respaldé, fue al primer lugar. Quiero decir cuando se postuló para gobernador. Como sabes, se estaba postulando y vino a mí para pedir un respaldo porque no estaba, ya sabes, estaba al 3%", amplió.

Trump aseguró que con su bendición, "la carrera había terminado", y agregó que cree que "Ron lo sabe mejor que nadie".

Luego citó una encuesta reciente en la que vencía a DeSantis por un margen de entre el 58% y el 10%, reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Muchos de sus asesores le han advertido que anuncie su candidatura antes de los comicios legislativos de noviembre por el temor de que la decisión pueda afectar el resultado de la votación y que si los postulantes republicanos pierden puedan culparlo de entorpecer las elecciones.

Lo concreto es que la maquinaria electoral se ha puesto en marcha y, según las fuentes, Trump ya comenzó a ponerse en contacto con eventuales donantes para la campaña.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden sugirió que agradecería volver a enfrentarse cara a cara con Trump.

"No lo estoy prediciendo, pero no me decepcionaría", expuso en una entrevista con el medio israelí Channel 12.

"Lo único que sé sobre la política, y la política estadounidense en particular, es que no hay manera de predecir lo que va a pasar. Todavía ni siquiera estoy a mitad de mi mandato". refirió el gobernante, últimamente blanco de numerosas críticas de la ciudadanía por la alta inflación, la peor en 40 años.

El demócrata, de 79 años, ungido presidente en 2016 tras vencer ajustadamente a Trump, se encuentra en Israel, como parte de una gira por Medio Oriente.

Trump está involucrado en las investigaciones de los fiscales federales por la toma del Capitolio que él mismo instigó, por el mal manejo de documentos clasificados de la Casa Blanca y por su interferencia

electoral. (Télam)