El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dejó abierta la chance de utilizar al FBI y al Departamento de Justicia en contra de sus oponentes si regresa a la Casa Blanca, advirtió que el país nunca tuvo un mandatario “tan tonto, tan incompetente y tan corrupto” como Joe Biden y volvió a considerar “patéticas” las acusaciones judiciales en su contra, pese a lo cual, destacó, las encuestas lo muestran adelante en intención de voto.

En una extensa entrevista en el canal Univisión, Trump fue consultado sobre su idea de que la administración de Biden convirtió al Departamento de Justicia y al FBI en un arma, y si él haría lo mismo si gana las elecciones del año próximo.

“Ha desatado algo que todos conocemos desde hace cien años. Hemos visto a otros países hacerlo y en algunos casos fue efectivo y en otros casos fue totalmente ineficaz. Pero hemos observado esto durante mucho tiempo y no es único. Pero sí es único para los Estados Unidos. Si hacen esto, y ya lo han hecho, pero si quieren seguir adelante con esto, sí, ciertamente podría suceder a la inversa. Podría suceder a la inversa. Lo que hicieron fue sacar al genio de la caja. ¿Entiendes que han hecho algo que nadie pensó que sucedería? Han elegido un presidente que es muy popular”, respondió Trump.

Agregó, en la misma línea, que “no se puede hacer eso, no se puede perseguir a la gente” “Cuando eres presidente, has hecho un buen trabajo y eres popular, no los persigues para poder ganar una elección. Han hecho acusaciones para ganar una elección. Lo llaman convertir en un arma la justicia y la gente no lo va a tolerar”, remarcó el exmandatario.

Y hasta ironizó con que si es otra vez jefe del Estado y ve a “alguien a quien le está yendo bien” puede promover que se lo acuse.

“Le digo que vaya y lo acuse. Básicamente, lo que sería, ya sabes… estarían fuera del negocio. Estarían fuera de las elecciones”, explicó.

Trump enfrenta cuatro acusaciones penales, dos de ellas por alimentar la idea de un fraude en las elecciones de 2020 en las que perdió frente a Biden, otra por mal manejo de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca y una última por pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial.

En otro orden, el magnate insistió en su deseo de que Estados Unidos “vuelva a ser grande” y prometió, si es reelecto, llevarse “muy bien” con Sudamérica.

“Somos el número uno en todas las encuestas y somos el número uno contra Biden o quien se vaya a postular. Y cuando algo está sucediendo, es muy interesante. Quieren ver que nuestro país vuelva a ser grandioso y que Estados Unidos vuelva a ser grande y que Estados Unidos sea primero y todas esas cosas. Pero desde luego esto tiene muy buena pinta”, destacó.

Valoró especialmente que el llamado voto latino lo respalde. “Son personas increíbles, con una energía increíble y muy emprendedores. Y les gusto”, expreso.

Juzgó que “lo más importante ahora es la seguridad”, porque nadie quiere que “la gente entre y asalte su casa o haga cosas malas”.

Resaltó la necesidad de las fronteras “funcionen en ambos sentidos”, ponderó sus “relaciones increíbles con México” y se declaró “amigo” de Andrés López Obrador, “un hombre tremendo, muy leal”.

Admitió que debe tratar con México la entrada de fentanilo, por la que el país está “perdiendo probablemente 250.000 personas por año”, por lo que “hay que hacer algo al respecto”.

Consideró Trump que también China tiene que entrar “en el panorama”, porque de allí provienen muchos precursores químicos.

A cerca de la posibilidad de que gane la candidatura republicana pero luego no pueda ser postulante por los procesos en su contra, insistió en que “la gente sabe que es una persecución política, un engaño político”.

“Este es Biden: el peor presidente en la historia de nuestro país. Nunca hemos tenido un presidente tan tonto, tan incompetente y tan corrupto desde el punto de vista de lo que está haciendo. Han convertido al Departamento de Justicia en un arma, han convertido en un arma al FBI y han venido contra mí con las peores acusaciones. Nadie ha visto nunca nada parecido”, enfatizó.

Y sobre Biden agregó: “Tenemos un líder incompetente. No puede bajarse del escenario. No puede encontrar las escaleras. No puede juntar dos oraciones. No puede hablar. Y este hombre está tratando con (el ruso Vladimir) Putin y el presidente Xi (Jimping).

Juzgó que es “el único acusado cuyos números en las encuestas se han disparado” y hasta ironizó con que la supuesta campaña en su contra “ha sido útil desde el punto de vista de ser electo, porque la gente entiende que es un engaño”.

Advirtió que los demócratas “son buenos manipulando elecciones” y entonces “creen que pueden hacer daño”, pero “hasta ahora ha sido exactamente lo contrario”.

“Otras personas, si alguna vez son acusadas, quedan fuera de la política. Se acercan al micrófono y dicen: ´Voy a pasar el resto de mi vida, ya sabes, limpiando mi nombre. Voy a pasar el resto de mi vida con mi familia´. Lo he visto cientos de veces. Y puedo decir que les salió mal”, subrayó en la entrevista.

El magnate volvió finalmente a reivindicar su gestión, tanto en política interior como exterior.

“No comencé ninguna guerra, soy el primero. Terminé una con ISIS en cuatro semanas. No teníamos problemas. No teníamos inflación. No tuvimos ningún problema con Ucrania. No teníamos ningún problema con Israel. Literalmente no tuvimos ningún problema. Teníamos una frontera que era segura, la más segura que jamás haya existido. La economía de Estados Unidos fue más fuerte que nunca. Hicimos un trabajo y ahora todo es horrible”, remarcó.

(Télam)