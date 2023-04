El ex presidente Donald Trump dijo este martes por la noche, horas después de su procesamiento, que fue víctima de "interferencia electoral" y arremetió contra el fiscal de Nueva York Alvin Bragg por presentar cargos penales en su contra. "Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos", dijo Trump a sus partidarios reunidos en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. "El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo a nuestra nación contra aquellos que buscan destruirla". Trump se declaró no culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, luego de que los fiscales de Manhattan lo acusaron de orquestar pagos a dos mujeres antes de las elecciones estadounidenses de 2016 para acallar la divulgación de sus encuentros sexuales con él. Trump acusó a Bragg de ir a por él "antes de saber nada de mí"

Agregó que el juez del caso, Juan Merchan, es "un juez que odia a Trump". Con un tono apagado, Trump repasó las distintas causas judiciales en su contra, desde el manejo de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago cuando dejó la Casa Blanca a principios de 2021, hasta el caso de injerencia electoral al que se enfrenta en Georgia por las elecciones de 2020. El caso de los documentos es liderado por un "lunático abogado especial", dijo Trump, refiriéndose al fiscal Jack Smith. Los diversos aprietos legales están asediando a Trump en momentos en que aspira a obtener la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024. "Ahora, hay una interferencia electoral masiva a una escala nunca vista", dijo. Reuters-NA NA