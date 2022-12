El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo hoy que "un tropezón no es caída", en referencia al proceso constituyente de Chile, al visitar al mandatario Gabriel Boric en el Palacio presidencial de La Moneda.

“Para mí, como Presidente de Chile, es un honor y una alegría recibir a un compañero, un luchador social que también fue presidente de Uruguay, pero por sobre todo un luchador de la vida del cual estamos aprendiendo mucho”, dijo Boric desde la sede de Gobierno en la capital chilena.

“Nosotros vamos a pasar, pero las obras que hagamos son las que tienen que quedar y tienen que haber otros que vengan después que lo hagan mejor que nosotros”, complementó Boric.

“Muchachos, esto está lleno de recuerdos, aquí dejaron la vida algunos de mis compatriotas”, expresó "Pepe" Mujica, mientras miraba La Moneda, en referencia al golpe del Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende.

“No cultiven el odio, cultiven la esperanza”, dijo el exmandatario uruguayo.

Respecto al proceso constituyente en el país, que volverá a iniciarse tras no ser aprobado en un referendo el primer texto debatido, señaló que “un tropezón no es caída, enseña que a veces, cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo, porque eso se llama virtud”.

El contexto de la reunión es el Foro de Derechos Humanos, del cual participará Mujica los días 6 y 7 de diciembre en la Universidad de Chile, principal casa de estudios del país.

En el evento, organizado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), dictará la conferencia inaugural “Derechos Humanos y democracias contemporáneas”.

Además, el exmandatario de Uruguay recibirá la Medalla Rectoral de La Casa de Bello, máxima distinción de la Universidad de Chile, que será entregada por la rectora Rosa Devés.

Si bien esta es la primera reunión presencial entre ambos, ya mantuvieron conversaciones en reiteradas ocasiones, donde Mujica siempre mostró cercanía con Boric.

“No te vayas a olvidar que esto es de muchos, hay que juntar y juntar”, fueron algunas de las palabras que Mujica expresó a Boric luego de ganar en las primarias presidenciales del partido Apruebo Dignidad.

Más tarde, antes de la primera vuelta presidencial, sostuvieron un diálogo por videoconferencia respecto a los desafíos de la izquierda, migración, crisis climática, entre otros.

En febrero del presente año, con Boric como presidente electo, volvieron a conversar mediante una radio local de Uruguay.

“Estoy muy contento por haber tenido nuevamente la oportunidad de conversar, con un referente personal y latinoamericano como es Mujica”, expresó Boric en ese momento. (Télam)