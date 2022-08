Tras su reunión con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper resaltó que "puede haber un renacimiento de la Unasur" y destacó la importancia de un eventual triunfo electoral de Luiz Inácio "Lula" Da Silva en Brasil para profundizar la integración regional.

"Están dadas las condiciones para el reintegro de Unasur. Hay por lo menos cinco países dentro, no se fueron. Hay dos países cuyo retiro está en discusión, porque no cumplieron los trámites institucionales, entre ellos la propia Argentina y Brasil. Y quedan dos países que ya han expresado su voluntad americanista, Chile y Colombia", analizó el ex titular del Palacio de Nariño.

Y continuó: "Nos quedarían dos o tres países por fuera que serán bienvenidos. La reactivación de Unasur se puede hacer con tres países mínimos, hoy existen siete en perspectiva. Antes de un año, si se hace un buen trabajo, y si gana Lula, podríamos estar hablando de un renacimiento de Unasur".

En declaraciones radiales, el colombiano definió a la Argentina como "la capital espiritual de la integración latinoamericana" y destacó el encuentro que mantuvo con Cristina Kirchner. "Cristina tiene sus preocupaciones sobre la región, sobre el futuro y lo que está sucediendo. Tuvimos una muy buena relación cuando fui secretario General de Unasur. Estuvimos mirando un poco el futuro de la integración, la posibilidad de reactivación de Unasur, cómo se puede aprovechar este momento de la CELAC que tiene la Presidencia de la Argentina", contó Samper Pizano.

En ese sentido, recordó que en los últimos años la región "cambió de signo ideológico" y hubo una vuelta "al viejo esquema de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos privilegiando los temas de interés para ellos". "Es claro que esa fue una posición ideológica que tuvo un efímero paso por un experimento que se llamó Prosur, que era más pro norte que pro sur. Yo creo que a los gobiernos de derecha no les interesa la integración para construir región, ciudadanía", concluyó.

El ex jefe de Estado de Colombia será uno de los participantes del encuentro que se realizará este jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el que se analizará la integración regional y que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández y varios dirigentes latinoamericanos.

