El presidente francés, Emmanuel Macron, remodeló hoy su Gobierno para encarar su segundo mandato, después de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas en junio, con un gabinete en el que se mantienen las principales figuras que estaban desde mayo en las carteras de Economía, Interior, Defensa, Justicia o Exteriores.

La modificación incluye la salida del ministro de Solidaridad y de Personas Discapacitadas, el conservador Damien Abad, que estaba cuestionado por las acusaciones de varias mujeres de violencia sexual por las que la semana pasada se inició una investigación judicial por intento de violación, y que fue sustituido por Jean-Christophe Combe.

Abandonan el Ejecutivo las ministras de Salud, Brigitte Bourgignon; de la Transición Energética, Amélie de Montchalin, y del Mar, Justine Benin, que no fueron elegidas en las legislativas de junio, en aplicación de una regla no escrita desde hace muchos años que establece que los perdedores en unas elecciones no pueden formar parte del Gobierno, reportó AFP.

La remodelación marca en la práctica el inicio del segundo mandato del presidente, dos días antes del discurso de política general de su primera ministra, y cierra un período de incertidumbre desde su reelección el 24 de abril.

MIRÁ TAMBIÉN Las protestas en Uzbekistán dejaron al menos 18 muertos, según la fiscalía

La entrada más destacada es la de Laurence Boone, actual jefa de economista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como nueva secretaria de Estado de Asuntos Europeos.

Christophe Bechu, actual ministro delegado a las Colectividades Territoriales, asumirá una de las carteras prioritarias, Transición Ecológica, en sustitución de Amélie de Montchalin.

El pasado 19 de junio, la alianza de centro de Macron perdió su mayoría absoluta en el Parlamento, ante el progreso del frente de izquierda y la gran recuperación de la extrema derecha en las elecciones.

En esos comicios, la izquierda cosechó cinco veces más votos que en las legislativas de 2017 y y la ultraderecha de Marine Le Pen logró ser la tercera fuerza parlamentaria. (Télam)