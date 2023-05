Trabajadores de 14 empresas ferroviarias del Reino Unido realizan hoy una huelga masiva en reclamo de un aumento salarial, una medida que afecta especialmente a los asistentes a la final de Eurovisión, un certamen musical anual muy popular en Europa, que en esta edición se realiza en Liverpool, noroeste de Inglaterra.

La medida de fuerza fue convocada por el sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte (RMT, por sus siglas en inglés) tras rechazar una oferta de incremento salarial del 5%, casi la mitad que la tasa anual de inflación que se sitúa en el 10,1%.

El ministro de Transporte, Mark Harper, dijo que las huelgas estaban "cínicamente dirigidas" a la final de Eurovisión, pero RMT lo negó.

El secretario general del gremio, Mick Lynch, lamentó los trastornos que pudiera ocasionar la suspensión de los servicios, pero añadió que los ciudadanos tuvieron "tiempo de sobra" para reorganizar sus viajes, ya que la medida de fuerza fue anunciada hace más de dos semanas.

El Gobierno británico afirma además que los trabajadores rechazaron una oferta salarial "justa y razonable", pero el sindicato también rechazó esta afirmación.

"Esto es parte de una larga campaña, (porque) aún no tenemos un acuerdo, llevamos casi un año, no hay ninguna oferta que podamos aceptar. A pesar de las negociaciones constantes, no tenemos una oferta que nuestros miembros encuentren aceptable", puntualizó Lynch en declaraciones a la cadena británica BBC.

En los últimos meses, sectores como enfermeras, médicos y empleados de correos realizaron huelgas en reclamo de mejoras salariales ante la crisis por el costo de vida ante el alza de la inflación provocada por la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus. (Télam)