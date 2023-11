El presidente del opositor Frente Amplio (FA) de Uruguay, Fernando Pereira, aseguró hoy que la alianza actuará “de acuerdo al protocolo y al estatuto” ante la denuncia por acoso sexual y laboral contra el diputado ahora con licencia Gustavo Olmos, presentada por su suplente, Martina Casás, y consideró que si la denunciante decidiera ir a la Justicia la coalición “la acompañaría”.

“Tuvimos la precaución de cuidar a la víctima, darle las garantías para que hiciera la denuncia cuando creyera que era pertinente y cuando tuviera la fortaleza para hacerlo”, explicó Pereira, que reveló que sabía del hecho “hace muchos días” a partir de información de la Comisión de Género y Feminismos del FA.

Olmos pidió licencia en su banca hasta que se aclaren las denuncias y que su sector eleve el caso al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

“Esto se va a procesar dentro del Tribunal, que juzga conductas en el ámbito político y las vinculadas a abusos o distintas circunstancias”, aseveró Pereira en conferencia de prensa.

Denunciante y denunciado pertenecen al sector interno del FA Marea Frenteamplista, y Casás es la suplente de Olmos en la Cámara de Representantes (diputados).

Casás denunció los supuestos hechos “de manera informal” ante la titular de la Comisión de Género del FA, Patricia González, y luego por nota ante las autoridades de Marea Frenteamplista.

Pereira dijo que no conoce los detalles de la denuncia, pero “sí la circunstancia y lo que la compañera sentía”. “Ni bien el Tribunal tenga un fallo vamos a convocar al Plenario para que resuelva”, añadió.

Para el presidente del FA, se debe “escuchar, estudiar y procesar” la información y desde la jefatura de la fuerza política “no se va a apurar ese ámbito como no lo ha hecho nunca”.

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de que se haga una denuncia en Fiscalía, Pereira dijo que “las denuncias en Fiscalía las hacen las víctimas, a veces están preparadas y a veces requieren otros tiempos”.

“No puede ir el presidente del FA a hacer una denuncia de este tipo de temas. Tiene que ir quien se siente víctima, hasta ahora no lo ha hecho. Si resolviera hacerlo el FA la acompañaría”, adelantó, según los sitios de La Diaria y El País.

Por otra parte, Pereira advirtió que “hubo un cambio de época” y los varones “tenemos que entender, sobre todo los varones mayores de 50, que hay que preguntar, que hay que buscar consentimiento si uno quiere tener un vínculo con alguien”.

“Un no siempre es un no, pero no son no implícitos; tienen que ser explícitos. Este es un cambio que se dio en la sociedad por la lucha de los feminismos. Si los varones no entendemos, nos van a pasar cosas como esta o peores”, agregó.

Recalcó finalmente que el FA quiere que “las mujeres participen en política” y consideró que quienes están en la actividad “deben tener una protección especial”.

