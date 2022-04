El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró hoy por el momento “no existe posibilidad de un alto el fuego” con fines humanitarios en Ucrania, un objetivo que se había propuesto la organización y para eso había encargado la tarea a un enviado.

"Es lo que invocábamos, por razones humanitarias, pero esto no parece posible", señaló Guterres en conferencia de prensa.

Explicó que tras la visita del jefe de asuntos humanitarios a Moscú y Kiev están a la espera de una respuesta de Rusia sobre algunas propuestas, como los ceses de fuego locales para evacuar a civiles de las zonas de combate, y la creación de un mecanismo tripartito -Rusia, Ucrania y la ONU- para gestionar un acceso humanitario adecuado.

El encargado de esa compleja misión fue el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, el británico Martin Griffiths.

MIRÁ TAMBIÉN Ordenan la detención de dos sobrinos del presidente Castillo y su exsecretario de Presidencia

En Moscú, Griffiths se reunió con responsables de Asuntos Exteriores y Defensa a los que entregó las propuestas para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y las evacuaciones de civiles atrapados en los combates.

Interrogado por la agencia AFP para saber si considera que se está produciendo un "genocidio" en Ucrania, como denunció ayer el presidente estadounidense Joe Biden, el jefe de la ONU evitó pronunciarse.

"El genocidio está estrictamente definido en el derecho internacional. Y en la ONU, nos basamos en la determinación jurídica de los organismos judiciales apropiados", dijo, antes de reseñar que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ya abrió una investigación internacional al respecto.

Guterres afirmó además que "esta no es una crisis que se pueda resolver en pedazos, país por país”, sino que la “emergencia global y sistémica requiere soluciones globales y sistémicas".

MIRÁ TAMBIÉN Ucrania está luchando por la democracia de toda Europa, aseguran embajadores

Por eso pidió, "a medida que se acercan las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI, voluntad política y liderazgo", que se manifieste en la liberación de dinero para los países en desarrollo que sufren las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

Según la ONU, 107 países sufren las repercusiones del conflicto, de los que 69 -de ellos 25 en África- están expuestos a un triple efecto: alimentario, energético y financiero.

"Debemos hablar con una sola voz; actuar hoy evitará el sufrimiento mañana. El pueblo ucraniano no puede soportar la violencia que enfrenta y las personas más vulnerables del mundo no pueden convertirse en daños colaterales en otro desastre del que no tienen responsabilidad. Debemos silenciar las armas y acelerar las negociaciones hacia la paz ya", concluyó, según la agencia Ansa. (Télam)