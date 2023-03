Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas, luego de que un hombre disparara en una iglesia de Testigos de Jehová en el distrito alemán de Groß Borstel de Hamburgo. Fuentes policiales informaron que los servicios de emergencia escucharon balazos en el edificio y al arribar varios fieles estaban muertos. Sin embargo, se desconoce si entre las personas fallecidas se encuentra el atacante o si el mismo se dio a la fuga, al tiempo que se desconoce si hubo más de un tirador. La policía de Hamburgo informó vía Twitter que "actualmente hay una importante operación policial en Alsterdorf". "Según los hallazgos iniciales, se disparó un tiro en una iglesia en la calle Deelböge en el distrito de GroßBorstel. Varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales

Estamos en el sitio con un gran contingente de fuerzas", agregó la policía local. De todas maneras, las fuentes consultadas señalaron que la iglesia fue la escena del crimen, en un hecho ocurrido a las 21:00 de ese país. "Hasta el momento no hay información fidedigna sobre el móvil del crimen. Pedimos que no comparta suposiciones no seguras y/o difunda rumores", escribió la policía local en su cuenta de Twitter. Los residentes de la zona en cuestión recibieron una advertencia a través de Cell Broadcast para que no salieran de sus casas. En el lugar también se encuentran varios contingentes de fuerzas especiales de la policía alemana. GAM NA