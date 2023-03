El exjefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora titular del partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, afirmó hoy que se sentía "más seguro" durante el mandato de Iván Duque que ahora con Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia.

"Yo me sentía más seguro en el Gobierno de Duque que en este, porque los otros están muy envalentonados, los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este acuerdo de paz fracasó; quieren ganar legitimidad así, y por eso las amenazas", afirmó Londoño.

El excomandante viene hace semanas advirtiendo al Ejecutivo de Petro sobre el riesgo de abrir negociaciones con los sectores que quedaron fuera del acuerdo de paz de 2016, por el que las FARC se desarmaron y pasaron a la vida civil.

La expresión "los otros" que usó Londoño parece referida a los dos grupos considerados disidentes, la Segunda Marquetalia -que lidera Iván Márquez- y el Estado Mayor Central, que encabeza Iván Mordisco.

"Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas", insistió Timochenko en el conversatorio "La verdad del conflicto" realizado en la Universidad Javeriana en Bogotá.

"Esa puede ser la mayor falta que tiene la paz total; es lo que casi nos pasa con el plebiscito: la gente no votó porque quería la guerra, sino porque no entendía, no la conocía, y eso pasa con la Paz Total", agregó.

Sabedor de que sus palabras generarían ruido, Londoño dijo un rato después que había sido sacado de contexto: "El sentido de mis palabras es que los riesgos han aumentado contra los firmantes de paz".

Las declaraciones de Londoño parecían llamadas a generar un impacto notable, no solo por la cercanía ideológica entre el exjefe insurgente y Petro, sino también por el hecho de el partido Comunes forma parte de la coalición de Gobierno y mostró su respaldo total a la iniciativa de Paz Total impulsada por el mandatario.

Petro y Londoño se reunieron ayer para hablar sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo de 2016, a partir de las denuncias públicas que se realizaron hace varios días por el desplazamiento de algunos excombatientes ubicados en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ubicado en zona rural del municipio de Mesetas, en Meta.

La relación entre las autoridades colombianas y los firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC firmado en 2016 se ensombrecieron en los últimos días debido a la muerte de varios de los exguerrilleros y esos desplazamientos forzados de otros más de 200 excombatientes y sus familias.

Ahora, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están inmersos en un proceso de paz, en el marco del que ya se celebraron tres rondas de contactos aunque aún sin resultados palpables, impulsado por el propio Petro, quien habló de un plan de paz total como una de sus principales promesas electorales.

Mientras, la Fiscalía General dispuso hoy la suspensión de las órdenes de captura de cinco guerrilleros del Estado Mayor Central, a partir de una petición de Petro.

"De esta manera, se reitera el compromiso de la Fiscalía General de la Nación y del fiscal general de apoyar, desde sus competencias, las decisiones que beneficien la obtención de la paz", indicó un comunicado reseñado por El Espectador y El Tiempo, entre otros diarios bogotanos.

La decisión, explicó, "será comunicada a la Interpol y a otras autoridades para que se dé inmediato y estricto cumplimiento".

En concreto, los cinco disidentes son Luis Carlos Pinilla Cortez, alias Oscar Barreto, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, también conocido como Caicedo, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño.

El Gobierno pidió el 8 de este mes que se levantaran las órdenes de captura de 19 guerrilleros de una de las disidencias de las FARC para el inicio de conversaciones. (Télam)