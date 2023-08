El gobernador de Texas, Greg Abbott, instó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a "hacer su trabajo y asegurar la frontera", después de que el mandatario criticase la cadena de boyas gigantes instaladas por las autoridades de ese estado estadounidenses en el río Bravo para impedir la entrada de migrantes.

Las declaraciones López Obrador se dieron después de que las autoridades mexicanas recuperasen los cuerpos de dos migrantes en estas boyas.

El Gobierno de Texas alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de la zona y que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería “hacer su trabajo y asegurar la frontera”, según informó ayer a última hora el diario mexicano El Universal.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, alegó en un comunicado que “la información preliminar” sugiere que al menos uno de los individuos encontrados entre las boyas se ahogó río arriba y “flotó" hacia la zona.

MIRÁ TAMBIÉN Precios de alimentos suben levemente en julio tras retirada rusa del acuerdo de granos, según la FAO

En declaraciones citadas por el diario Dallas Morning News, el secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, coincidió con esa afirmación.

"El Gobierno de México está equivocado”, afirmó Mahaleris e insistió en que al menos una de las muertes mencionadas por López Obrador ocurrió “lejos de las boyas”.

Recordó que cuatro migrantes se ahogaron en el río a principios de julio, antes de que se instalaran las barreras, y se refirió a un informe de las Naciones Unidas que consideraba la frontera entre Estados Unidos y México como el cruce terrestre más mortífero del mundo en 2021, el primer año de mandato del presidente estadounidense Joe Biden.

Pero además, Mahaleris dijo que la responsabilidad última de las muertes de migrantes recae en “las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden y del presidente López Obrador (...) Si realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera”.

MIRÁ TAMBIÉN Francisco analiza nombrar un representante permanente para la paz en Ucrania

La semana pasada, el mandatario mexicano había calificado de "provocación" la instalación de las boyas, mientras que el Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra Texas para que las retire.

"No debería actuar así. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona. Eso no es de gente buena y solo siendo buenos podemos ser felices", declaró el presidente mexicano, que calificó al gobernador de Texas de "inhumano".

La cadena de boyas había sido instalada a comienzos de julio junto con una barrera de alambres de púa en la orilla en una parte del río Bravo que los migrantes suelen usar para cruzar a Estados Unidos.

Esto generó que migrantes quedaran atrapados en la alambrada y tuvieran que ser rescatados.

"¿Qué es eso de poner una alambrada además invadiendo lo que corresponde a nuestro territorio? Es un acto de provocación en busca de publicidad", cuestionó en su momento López Obrador antes de agradecer a Biden por presentar la demanda judicial. (Télam)